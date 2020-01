Divulgação do resultado preliminar do Bolsa Atleta é adiado para a próxima semana

O prazo para divulgação do resultado preliminar do edital do Bolsa Atleta 2020, programa da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), foi adiado para o dia 07 de fevereiro. A decisão foi tomada pela comissão avaliadora, em razão da alta quantidade de processos a serem analisados.

Com a mudança, o prazo para as solicitações de recursos também mudará, com data de início prevista para o dia 10, se estendendo até o dia 12 de fevereiro. A divulgação do resultado do Compete Esportivo também será adiada, ainda sem data prevista para publicação.

O programa, que beneficia atletas e paratletas de alto rendimento com bolsas mensais para auxílio na aquisição de equipamentos esportivos, recebeu neste ano 199 solicitações.

Ao todo, a Secretaria vai distribuir 130 bolsas entre as quatro categorias, sendo 41 estudantis, 72 nacionais, 14 internacionais e três olímpicas, com valores de R$ 500,00, R$ 1.500, R$ 2 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Para este ano, o intuito do Governo é de que, no mínimo, 15 modalidades sejam beneficiadas, ajudando a incentivar e promover o esporte capixaba.

Em 2019, a Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport) beneficiou 117 atletas por meio do programa, em um investimento total de quase R$ 2 milhões.