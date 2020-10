Dorio Pantanal faz lançamento de campanha para vereador

today9 de outubro de 2020 remove_red_eye32

O ex-vereador do município da Serra Dorio do Pantanal (PSDB), realizou na noite da última terça-feira (06), o lançamento de sua campanha para concorrer a uma das 23 vagas no Legislativo Serrano. O encontro, que reuniu aproximadamente 500 pessoas aconteceu no reduto do candidato, no Cerimonial Garda, em Boa Vista II.

O encontro contou com a presença de vários apoiadores, pastores e líderes comunitários de diversos bairros da Serra, além do candidato a prefeito pela Serra, o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB). Para Dorio, esse é um grande passo de sua campanha e mostra o forte apoio recebido pela população serrana durante o seu primeiro mandato no ano de 2008 a 2012. Na época, o parlamentar atuava como forte defensor das áreas da educação e saúde.

“Ouvindo inúmeros pedidos de socorro e declamações da população, aceitei o desafio e lanço hoje minha candidatura a vereador. Tenho certeza que posso contribuir ainda mais para a Serra”, avalia Dorio Pantanal, que em 2008 foi eleito o vereador mais votado da Serra, alcançando o recorde entre os mais votados no estado do Espírito Santo.