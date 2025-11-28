Dr. Ernandes Vassoler Mozer assume Ouvidoria Geral na OAB da 10ª Subseção

today28 de novembro de 2025 remove_red_eye130

O advogado Dr. Ernandes Vassoler Mozer foi oficialmente nomeado Ouvidor-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para a 10ª Subseção, que abrange os municípios de Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Piúma, Rio Novo do Sul e Iconha.

Pioneirismo e Estruturação

A nomeação do Dr. Ernandes Mozer marca um momento histórico, pois ele é o primeiro Ouvidor-Geral da subseção. Com isso, ele assume a importante missão de instalar e estruturar este novo departamento dentro da Ordem, garantindo que ele comece a operar de forma eficiente para atender às necessidades da advocacia e da sociedade local.

A Missão Institucional da Ouvidoria

A Ouvidoria da OAB possui uma missão institucional fundamental: ser o elo essencial entre a Ordem e os constituintes, que incluem tanto os advogados quanto os cidadãos que buscam os serviços e representação diante da instituição.

O objetivo é estabelecer um canal de comunicação aberto, transparente e eficaz para receber sugestões, críticas, elogios e denúncias, aprimorando continuamente os serviços prestados pela OAB.

Compromisso com o Aprimoramento Institucional

A criação e a nomeação para o cargo de Ouvidor-Geral refletem mais um compromisso da atual gestão, presidida pelo Dr. Cândido Louzada. A iniciativa visa aprimorar e especializar a atuação local da instituição, fortalecendo a representatividade da Ordem e oferecendo mais canais de participação e fiscalização para a comunidade jurídica e a sociedade civil nos municípios abrangidos pela 10ª Subseção.