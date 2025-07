EDITAL EM BREVE: Assembleia Legislativa do ES define critérios

today11 de julho de 2025 remove_red_eye36

Cargos de Consultor Legislativo e Analista Legislativo exigirão nível superior de ensino, enquanto Agente de Polícia Legislativo cobrará ensino fundamental

O número de vagas, a remuneração e os critérios para a seleção do novo concurso público da Assembleia Legislativa (Ales) estão definidos: ao todo, serão 35 oportunidades para os cargos de Consultor Legislativo (15 vagas), Analista Legislativo (5 vagas) e Agente de Polícia Legislativa (15 vagas). Os salários iniciais variam de R$ 3,1 mil a R$ 9,3 mil.



Para os cargos de Consultor Legislativo e Analista Legislativo será exigido diploma de curso superior completo na área pretendida. Já para o cargo de Agente de Polícia Legislativa será exigido ensino fundamental completo. Há ainda benefícios previstos para os servidores, como auxílio-creche, auxílio-saúde, auxílio-alimentação, além do adicional de tempo de serviço e de assiduidade.



Todos esses pontos foram formalizados por meio de contrato assinado entre a Ales e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) – responsável pelo certame – na última sexta-feira (4) e publicados na íntegra no Portal Nacional de Contratações Públicas.



Provas

A estrutura das provas já foi definida e elas serão aplicadas no mesmo dia. O objetivo é evitar que candidatos de outras cidades precisem se deslocar até o local de aplicação em datas diferentes. Na parte da manhã serão aplicadas provas objetivas, destinadas aos cargos de Consultor Legislativo e Analista Legislativo. Na parte da tarde, será aplicada prova discursiva para Consultor e prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Legislativa.



Para o cargo de Consultor Legislativo, o processo seletivo será composto por prova objetiva, abordando conhecimentos gerais e específicos, e por duas questões discursivas, além da análise de títulos. Para o cargo de Analista Legislativo, o concurso da Ales contará apenas com prova objetiva e análise de títulos, de caráter classificatório.



Já para a função de Agente de Polícia Legislativa, a seleção passará por diversas fases. Além da prova objetiva, os candidatos passarão por teste de aptidão física; avaliação psicológica; sindicância da vida pregressa; exame toxicológico; avaliação prática de direção veicular; e curso de formação.



Vagas e salários

Para o cargo de Consultor Legislativo, que tem previsão de salário inicial de R$ 9.630,43, estão previstas vagas para as seguintes áreas: Finanças Públicas (2 vagas); Controle Interno (2 vagas); Medicina Veterinária (1 vaga); Agricultura (1 vaga); Mobilidade Urbana (1 vaga); Saúde Pública (1 vaga); Infraestrutura e Logística (1 vaga); Educação (1 vaga); Ciência e Tecnologia (1 vaga); Meio Ambiente (1 vaga); Segurança Pública (1 vaga); e Processo Legislativo (2 vagas).



Para o cargo de Analista Legislativo, o salário inicial previsto é de R$ 4.621,48. Estão previstas vagas para a Secretaria Legislativa/Administrativa (1 vaga) e para Contabilidade/Financeiro/Folha de Pagamento (4 vagas). Já para o cargo de Agente de Polícia Legislativa serão 15 vagas, com salário inicial de R$ 3.142,65.



O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), falou sobre a responsabilidade na condução do processo. “Sabemos da expectativa da população capixaba e dos candidatos em relação ao concurso da Assembleia. Por isso, cada etapa está sendo conduzida com o máximo de responsabilidade e total transparência, desde a contratação da banca até a elaboração do edital”, afirmou o parlamentar.



“Estamos seguindo todos os trâmites com rigor técnico e absoluto respeito à legislação, porque entendemos que a credibilidade de um concurso público começa na forma como ele é construído. Nosso objetivo é fortalecer o Legislativo com profissionais qualificados e comprometidos, contribuindo para uma Casa mais moderna, acessível e preparada para enfrentar os desafios do nosso tempo”, ressaltou Marcelo Santos.



O cronograma definitivo do concurso será discutido em reunião entre a Ales e a IBGP, que deve ser realizada na próxima semana.



Confira os detalhes

Cargos Vagas Salário inicial Consultor Legislativo 15 R$ 9.630,43 Analista Legislativo 5 R$ 4.621,48 Agente de Polícia Legislativa 15 R$ 3.142,65 Total de vagas 35

Consultor Legislativo – Áreas Vagas Finanças Públicas 2 Controle Interno 2 Processo Legislativo 2 Medicina Veterinária 1 Agricultura 1 Mobilidade Urbana 1 Saúde Pública 1 Infraestrutura e Logística 1 Educação 1 Ciência e Tecnologia 1 Meio Ambiente 1 Segurança Pública 1 Total 15

Analista Legislativo – Áreas Vagas Folha de Pagamento 4 Secretaria Legislativa/Administrativa 1 Total 5

Benefícios Valor Observação Auxílio-alimentação R$ 1.949,45 Em dinheiro ou cartão Auxílio-saúde R$ 312,12 a R$ 1.864,95 Varia conforme a idade Auxílio-creche R$ 500,00 Por filho até 6 anos Adicional de tempo de serviço 5% sobre salário a cada 5 anos Adicional de assiduidade 2% sobre salário a cada 10 anos

foto Lucas S. Costa