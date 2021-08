Em Guarapari 7 pessoas a cada 10 param de fumar ao realizar programa municipal

Neste domingo (29) é realizado em todo o Brasil, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco.



Criado em 1986 pela Lei Federal 7.488, a data inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva. Para lembrar a data, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ressalta que mesmo diante da pandemia, o município desenvolve um programa para auxiliar as pessoas a pararem de fumar e ter uma vida mais saudável. O programa tem obtido sucesso, pois a cada dez fumantes que participam do programa, sete deixam de fazer uso do tabaco.

Devido a pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde tem prestado atendimento individual a essas pessoas, com tratamento medicamentoso ofertado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca). Os interessados em participar do programa devem procurar a Semsa, localizada em Muquiçaba, de segunda a quinta-feira, das 12h às 18h, e na sexta, de 08h às 14h.

A Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Assobrafir), orienta que a pessoa sem cigarro tem maior possibilidade de manter os batimentos cardíacos e a pressão arterial regularizados; estabilização do oxigênio dos pulmões; olfato e paladar aguçados; e redução de risco de infarto e de Acidente Vascular Cerebral (AVC).