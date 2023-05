Empresária que lançou carreira de Big Big como dançarina de vídeoclipes lamenta morte

A influenciadora digital Flávia Big Big faleceu, no dia 08 de maio, aos 26 anos de idade, após ficar internada desde o dia 11 de abril devido a um câncer. A notícia foi confirmada pelo hospital Universitário Onofre Lopes e por Fabíola Gomes, irmã da influenciadora, por meio de suas redes sociais.

Mulher trans e natural de Natal (RN), Flávia anunciou em suas redes sociais, no dia 5 de março, que recebeu o diagnóstico da doença, e também teria sido diagnosticada com anemia e problemas pulmonares. Ela fez uma cirurgia no coração para retirar um líquido do pericárdio e estava entubada desde o dia 14 e, na semana passada, a irmã relatou que seu estado de saúde era grave.

A influencer era uma personalidade muito popular nas redes sociais, com mais de 253 mil seguidores no Instagram e 57 mil no TikTok.

A empresária Sophia Utnick lamenta o fato. “A notícia da morte da Big Big me deixou profundamente triste. Ela era uma pessoa muito querida por todos nós e tinha um talento único que conquistou muitos fãs. Além disso, ela era uma mulher trans que inspirava muitas pessoas a serem quem realmente são, sem medo de julgamentos ou discriminação. Eu tive a honra de colocá-la em um dos seus primeiros videoclipes e foi uma experiência maravilhosa trabalhar com ela. Sua energia e paixão pela vida sempre foram inspiradoras para mim e para todos que a conheciam. Meus sentimentos estão com sua família e amigos neste momento difícil”, afirma Sophia.

A empresária afirma que Big Big trabalhou como dançarina em alguns clipes que ela ajudou a produzir “Era muito engraçada, muito humana. O sonho dela era arrumar a casa dos pais dela, tudo que ela fazia, tudo que ela trabalhava, era para melhorar a condição de vida dos pais”, comenta.

foto Flávia Big Big (divulgação / MF Press Global)