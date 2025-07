Encontro das Chefs está de volta ao calendário de eventos do Estado

3 de julho de 2025

Único evento do país voltado exclusivamente para a gastronomia feita por mulheres, o Encontro das Chefs está de volta ao calendário de eventos do ES e em grande estilo! A quarta edição do evento já tem data marcada: de 26 a 30 de agosto, no hypado Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, que será o cenário de uma verdadeira festa para o paladar.

Celebrando o Dia Internacional da Igualdade Feminina, o Encontro reúne grandes mulheres da gastronomia, música e arte em uma programação recheada de sabor, cultura e bate-papo. Com o tema “Diversidade como mãe da gastronomia brasileira”, a edição deste ano propõe uma reflexão sobre as múltiplas influências culturais que compõem a culinária do país.

Durante os quatro dias de evento, o público poderá participar de workshops, aulas-show, conhecer técnicas culinárias de diferentes estilos e, ainda, curtir uma programação cultural com apresentações musicais e de dança. Sendo uma experiência para toda a família, a criançada não ficará de fora: serão realizadas oficinas de culinária infantil.

Além das aulas e shows, o espaço contará com uma área de alimentação diversificada, pensada para agradar a todos os paladares. Um palco principal receberá atrações diárias, unindo gastronomia e cultura em uma experiência completa. A programação detalhada será divulgada em breve.

Segundo a organizadora do evento, Érica Semião, já conhecida por assinar os mais badalados eventos gastronômicos do Estado, o Encontro das Chefs é um espaço de troca, inspiração e protagonismo feminino.

“Queremos mostrar que a gastronomia e a música são uma linguagem poderosa para celebrar nossa diversidade e fortalecer o papel das mulheres nesse universo. É um convite para que todas se sintam representadas e possam compartilhar suas histórias, sons e sabores”, afirma.

Nas edições anteriores, o Encontro das Chefs reuniu dezenas de chefs que comandaram aulas ensinando diferentes receitas. O evento já se firmou como uma referência no incentivo à representatividade feminina na gastronomia capixaba. Agora, com novo fôlego e localização privilegiada, o Encontro promete resgatar esse legado e ampliá-lo para novos públicos.

O Encontro das Chefs é realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e do Governo do Espírito Santo. A idealização e produção do Encontro das Chefs é da Conexxo Serviços e Gestão de Eventos. A edição de 2025 tem como patrocinadora a ES Gás e tem o apoio cultural do Instituto Energisa.