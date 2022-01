Funcultura 2022 | Encontro para capacitar produtores culturais em Itapemirim na sexta (14)

today12 de janeiro de 2022 remove_red_eye46

Capacitação para projetos do Fundo de Cultura do Estado – Funcultura 2022. A Secretaria Municipal de Cultura de Itapemirim vai realizar nesta sexta-feira (14), às 14h, no polo UAB, uma oficina para capacitar os interessados na obtenção do apoio às atividades culturais contempladas pelos editais do Funcultura.

Durante o encontro serão prestadas todas as orientações e esclarecimentos sobre os prazos a serem cumpridos, bem como os critérios estabelecidos nos editais. Na oportunidade, também serão sanadas todas dúvidas sobre o processo de seleção dos projetos.

O Funcultura destina recursos, por meio dos editais, para fomentar e incentivar a criação e produção das atividades culturais, que utilizem o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual dos interessados, seja em projetos coletivos ou individuais.



“Diante da expectativa de retomada das atividades culturais e da possibilidade de captação dos recursos disponibilizados pelo Governo Estadual, essa capacitação se constitui numa excelente oportunidade para que os produtores culturais desenvolvam seus projetos e os tornem realidade”, pontuou o secretário Municipal de Cultura, Luciano Retore.



O evento será realizado no auditório do polo da Universidade Aberta do Brasil, na Avenida Cristiano Dias Lopes Filho, s/nº, na Vila (Centro).



Serviço

Oficina Editais da Funcultura 2022

Data: 14/01

Horário 14 horas

Local: Auditório do Polo UAB, Av. Cristiano Dia Lopes Filho, s/n, Vila de Itapemirim (Centro)