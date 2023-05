ENERGIA | EDP promove Campanha de Negociação em maio

Entre 2 e 21 de maio, clientes residenciais e rurais poderão quitar seus débitos com isenção de juros, correçoes monetárias e sem taxa de negociação

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, realiza a partir de hoje (2), uma Campanha de Negociação, com a oferta de condições especiais aos clientes que estão em atraso com as contas de energia elétrica.

Durante a Campanha, que acontece entre os dias 2 e 21 de maio será possível quitar débitos com isenção de juros, correções monetárias e sem taxa de negociação. Os acordos para os clientes residenciais, rurais e aqueles cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica, nas 70 cidades de concessão da EDP no Estado, podem ser feitos sem a necessidade de deslocamento até as agências presenciais, por meio do site www.edponline.com.br.

Excepcionalmente durante a ação, aqueles clientes que já têm débitos de negociações anteriores também vão encontrar flexibilidade com entrada reduzida para o acerto e renegociação de suas contas. Já as famílias incluídas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal poderão parcelar os débitos em até 60 vezes, com isenção da taxa de negociação e correções.

“A EDP acredita que esta iniciativa colabora de forma ativa com as famílias que estão com orçamento doméstico comprometido, oferecendo oportunidade exclusiva e diferenciada para o pagamento de contas de energia em atraso”, destaca Vanessa Bonfim, gestora executiva da EDP.

Cartão de Crédito

Outra facilidade é a possibilidade de parcelamento em até 21 vezes e a negociação sem entrada por meio do cartão de crédito. O pagamento das faturas em atraso via cartão de crédito pode ser realizado pela internet, o acesso pode ser feito de duas formas: no site www.edp.com.br, clicando no botão “Pagamento com Cartão” que está localizado em Canais de Pagamento, Todos os Serviços e Serviços de Pagamento. Também é possível acessar direto a plataforma de pagamento através do link https://edp.flexpag.com/

Canais de atendimento

As negociações poderão ser realizadas de forma prática e segura no site www.edp.com.br e no aplicativo da distribuidora EDP Online. O cliente também poderá fazer o contato por telefone, no 0800 721 0707 e obter as informações sobre a Campanha de Negociação.

A empresa mantém, ainda, um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 9 9772-2549, para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.

No caso de acordos presenciais, em uma das agências de atendimento da EDP, é necessário que o cliente e titular da conta de luz esteja com um documento com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de endereço e uma fatura com o número da instalação. Já para realizar o parcelamento em nome de terceiros, é necessário possuir uma procuração legal.

