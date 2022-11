ENERGIA ELÉTRICA | Feirão de Negociação da EDP começa nesta semana

Clientes residenciais e rurais poderão quitar as faturas em atraso com condições especiais

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está realizando o Feirão de Negociação. Para começar 2023 com as contas equilibradas, os clientes encontram facilidade de pagamento com descontos de até 100% nos juros e correções monetárias e o prazo ampliado de parcelamento em até 36 vezes para o acerto dos valores devidos.

A ação vai até o dia 30 de dezembro, em todas as Agências de Atendimento da EDP, pela internet no www.edponline.com.br ou pela Central de Atendimento 0800 721 0707. As vantagens são oferecidas para consumidores residenciais e rurais.

“Estamos oferecendo condições especiais na negociação para que os consumidores aproveitem as vantagens neste final de ano e, até mesmo, com o recebimento da primeira parcela do 13º salário, possam quitar os débitos e se prepararem para entrar 2023 sem dívidas”, destaca a gestora executiva da EDP, Vanessa Hemerly.

Para realizar o acordo presencialmente, em uma das Agências de Atendimento da EDP, é necessário que o cliente e titular da conta de luz esteja munido de documento com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de endereço e uma fatura com o número da Instalação. Já para realizar o parcelamento em nome de terceiros, é necessário possuir uma procuração legal.

Clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica

As famílias que estão incluídas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal poderão parcelar seus débitos em até 90 vezes, com entrada facilitada, isenção da taxa de negociação e correções. “A EDP tem realizado os feirões para incentivar o pagamento dos débitos em parcelas que mais se adequam às condições do cliente. O feirão da EDP é uma ótima oportunidade para liquidar as dívidas”, reforça Vanessa.

Os clientes possuem ainda a oportunidade da realização de acordos sem sair de casa, utilizando os canais de atendimento pelo site www.edponline.com.br, pelo aplicativo EDP Online ou pela Central de Atendimento 0800 721 0707. Para utilizar esses canais o cliente deve possuir débito de até R$ 5 mil.

A empresa mantém um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 9 9772-2549, para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.