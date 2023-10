ES: número de casos de Covid-19 aumentaram para 2.378 em setembro

No Espírito Santo, os casos e mortes por Covid-19 aumentaram de 541 casos e uma morte, registrados em agosto deste ano, para 2.378 casos e cinco mortes no mês de setembro. Os dados são da Secretaria de Saúde do estado.

O infectologista Werciley Júnior destaca que a vacinação contra a Covid-19 é a forma mais eficaz de prevenir a doença. “Após ela [vacina] que vimos uma redução drástica dos números de casos. A vacina, juntamente com a dose de reforço, amplia a proteção e isso fortalece o sistema imunológico”, explica.

Ainda de acordo com o médico, é necessário manter o esquema vacinal atualizado, já que o vírus pode sofrer mutações, gerando novas variantes.

Cobertura da vacina

Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (25), foram aplicadas 247.043 doses monovalentes no Espírito Santo, incluindo as três doses, a de reforço e a adicional. O número de vacinas bivalentes aplicadas foi de 636.563.

Outros cuidados

De acordo com o Ministério da Saúde, outros cuidados recomendados para evitar a Covid-19 são:

– cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com o antebraço ao tossir ou espirrar;

– evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas;

– manter uma distância mínima de cerca de um metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando;

– evitar contato físico com pessoas com sintomas gripais, independente do uso de máscara;

– não compartilhar objetos de uso pessoal sem higienização adequada.

O infectologista Werciley Júnior aponta que cuidados básicos ainda devem fazer parte do cotidiano da população, como higienizar as mãos — e caso apresente sintomas da doença, usar máscara para evitar a contaminação.

fonte Brasil 61