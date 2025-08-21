Escolas de Alfredo Chaves recebem verduras e legumes produzidos por Escola Agrícola

Os produtos entregues, couve, alface, salsa, cebolinha, entre outros, fazem parte dos excedentes cultivados na horta pedagógica da EFAAC, resultado do trabalho coletivo de estudantes, famílias e educadores

Na manhã de quarta-feira (20), a Escola Ana Araújo e o Cmei José de Anchieta, unidades de ensino da rede municipal, receberam a entrega de verduras frescas destinadas à merenda escolar. Os alimentos foram produzidos pela Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves (EFAAC).

Os produtos entregues, couve, alface, salsa, cebolinha, entre outros, fazem parte dos excedentes cultivados na horta pedagógica da EFAAC, resultado do trabalho coletivo de estudantes, famílias e educadores. A ação integra a proposta de formação em Agroecologia, dentro da Pedagogia da Alternância, que alia ensino, prática agrícola sustentável e envolvimento comunitário.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a parceria garante não apenas o enriquecimento nutricional da merenda, mas também fortalece valores de sustentabilidade e cooperação.

Para o professor da Escola Família Agrícola, Diórgeni Cetto Escandian, a iniciativa une educação, agroecologia e comunidade. “Com a horta pedagógica, nossos alunos produzem e se alimentam de verduras e legumes frescos e saudáveis e ainda estamos colaborando com a alimentação dos estudantes de outras escolas do município”, destacou o professor.

Além das escolas, os alimentos também foram entregues ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, beneficiando ainda mais famílias do município.