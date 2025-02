Espírito Santo fecha 2024 com o menor nível de desemprego desde 2012

today27 de fevereiro de 2025 remove_red_eye59

Estado também tem o menor indicador do Sudeste. Taxa de desocupação caiu de 4,1% no 3º trimestre do ano passado para 3,9% no 4º trimestre

Novo recorde para o mercado de trabalho capixaba: a taxa de desemprego, que tem caído consistentemente há quatro anos, reduziu de 14,9% (quarto trimestre de 2020) para 3,9% no quarto trimestre de 2024. Além disso, o Espírito Santo fechou o ano passado com o menor nível de desemprego desde o início da série histórica, em 2012. O dado também indica que o mercado está muito aquecido, com o estado sendo destaque nacional: ele teve a menor taxa de desocupados do Sudeste e a 6º menor do Brasil.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, o número de desempregados no estado caiu de 89 mil pessoas no 3º trimestre para 85 mil no 4º trimestre de 2024, isto é, cerca de 4 mil pessoas a menos, seja porque conseguiram um emprego ou porque deixaram a chamada força de trabalho – População Economicamente Ativa (PEA), que conta com 2,166 milhões de cidadãos.

Ao todo, 29 mil pessoas deixaram a condição de desocupadas desde o 4º trimestre de 2023, o que representa uma redução de 25,4% no estado. Já o número de pessoas ocupadas totalizou 2,081 milhões, com um aumento de 5 mil em relação ao trimestre anterior. Nessa população ocupada, 798 mil estão em situação de informalidade.

Entre os setores do mercado de trabalho, o comércio registrou um crescimento de 4,6% nas contratações em relação ao trimestre anterior, o que corresponde a um aumento de 17 mil pessoas ocupadas. Esse segmento e o de serviços se destacam como os principais empregadores, respondendo por 18,7% e 50,4% das pessoas ocupadas, respectivamente. Somados, eles concentram aproximadamente 69,1% dos cidadãos ocupados no estado, o que corresponde a cerca de 1,437 milhão dos 2,081 milhões de trabalhadores em atividade.

A coordenadora de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, explicou que o 4º trimestre é o período de maior movimentação para o comércio, impulsionado por datas como o Dia das Crianças, em outubro, a Black Friday, em novembro, e as festividades de Natal e Réveillon, em dezembro. “Esse aumento na demanda leva as empresas do setor a realizarem diversas contratações para atender ao crescimento do volume de vendas”.

No setor de serviços, o número de pessoas ocupadas se manteve estável, com leve crescimento de 0,6% entre o terceiro e o quarto trimestre de 2024. Além disso, observou-se um forte crescimento nos segmentos de transporte, armazenagem e correio (5,9%) e dos serviços domésticos (7,9%).

“Esses indicadores, em conjunto, sinalizam um mercado de trabalho eficiente, com grande absorção da mão de obra disponível, o que tende a contribuir para a estabilidade econômica e o crescimento da renda das famílias na região”, declarou a coordenadora.

O relatório do Connect Fecomércio-ES apontou ainda que mais da metade das pessoas ocupadas no Espírito Santo (51,7%) atuam como empregados no setor privado, totalizando 1,076 milhões. Além disso, o estudo mostrou que o rendimento médio dos trabalhadores no Espírito Santo é de R$ 3.198, sendo o 10º maior do Brasil.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.