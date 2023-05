Espírito Santo lidera na utilização de carteiras digitais como forma de pagamento

Levantamento do Sebrae mostra a transformação digital das micro e pequenas empresas com presença no ambiente online

A internet se tornou uma facilitadora na relação entre os pequenos negócios e os consumidores. Para 95% das empresas, a internet é primordial para o dia a dia dos negócios. Isso porque até a forma de pagamento, muitas vezes, depende apenas desse recurso, colocando em segundo plano a utilização do dinheiro físico e do cartão de crédito ou débito.

O Espírito Santo, por exemplo, é o estado que mais aceita a carteira digital como forma de pagamento. Para 37% dos pequenos negócios do estado, essa ferramenta se tornou útil e foi absorvida pelas empresas. O mesmo aconteceu com o pix, que já é aceito por 79% dos negócios capixabas.

“A aceitação da carteira digital e do pix como forma de pagamento é reflexo da transformação digital das empresas que se atualizaram e passaram também a utilizar os serviços bancários digitais. Atualmente, 59% dos pequenos negócios capixabas fazem uso dos bancos digitais”, destaca a gerente do Sebrae/ES, Adriana Rocha.

Presença Digital e Vendas

As redes sociais se tornaram a nova vitrine dos pequenos negócios. É por lá que muitas empresas atraem seus clientes. Cerca de 56% dos empreendedores capixabas possuem perfil empresarial ativo nas redes sociais, sendo a principal delas o Instagram (96%).

Quando se trata de venda, o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada, com adesão de 70% dos empreendedores. Algumas estratégias são pensadas exclusivamente para atender o público neste canal, e a formação de comunidades tem sido uma saída encontrada pelos negócios para ampliar as vendas.

“O recurso começou a ser disponibilizado em janeiro de 2023 para algumas contas e pode ser mais uma forma de estreitar a relação com os clientes. Agrupados em um único ambiente, eles além de receberem informações da empresa, também podem se tornar propagadores dela. Ter diversos contatos nessas comunidades é um caminho para expandir os resultados dos negócios. Para quem ainda não tem acesso às comunidades, os grupos ainda podem ser uma alternativa”, explica Adriana.

De maneira geral, os empreendedores que estão presentes no ambiente digital têm obtido bons resultados, cerca de 39% deles tem mais de 20% das vendas feitas por esses canais.

Os dados são do levantamento de Transformação Digital nos Pequenos Negócios realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).