ES | Novos leitos de UTI são entregues pelo estado ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves para tratamento da Covid-19

today17 de março de 2021 remove_red_eye73

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que é uma das unidades de referência para atendimento a pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo recebeu hoje (17) mais 15 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O governador do Estado, Renato Casagrande, acompanhou a entrega dos oito novos leitos e outros sete que fazem parte de adequação estrutural realizada na unidade localizada no município da Serra.

Em sua fala, Casagrande citou a adoção da quarentena de 14 dias em todo o território capixaba a partir desta quinta-feira (18), visando o enfrentamento à pandemia. “A medida foi necessária, pois chegamos a 91% da taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado. A redução na interação das pessoas em virtude da quarentena vai permitir que a gente possa fazer a gestão dos leitos para que não falte atendimento. Até o momento, não faltou leito para nenhum capixaba. Todos foram atendidos”, afirmou.

Casagrande prosseguiu: “Tínhamos até ontem 243 leitos de UTI aqui no Jayme, que é nossa unidade referência, e agora estamos abrindo mais 15 leitos de UTI. A abertura de leitos é importante e salva muitas vidas, mas é fundamental que as pessoas se cuidem para não colapsar o sistema de saúde. O Governo irá cumprir a sua parte e abrir 900 leitos até o fim de abril, então peço a todos que façam sua parte.”

A partir de agora, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves passará a disponibilizar 258 leitos de UTI à população capixaba, sendo o 2º maior hospital para atendimento a Covid-19 no País. A nova ampliação faz parte do programa “Programa Leitos Para Todos”, que está na segunda fase de expansão de leitos no Espírito Santo.

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, ressaltou o esforço do Governo do Estado em garantir o acesso ao tratamento adequado da Covid-19 à população capixaba. “Lembramos à população que vivemos em um momento crítico e destacamos também o trabalho árduo do Estado em poder dar acesso a todos os cidadãos capixabas ao leito de UTI e de enfermaria para ter o seu tratamento adequado no SUS”, reforçou.

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é fruto de um investimento de mais de R$ 165 milhões em recursos próprios do Governo do Estado e foi entregue à população capixaba em 2013. Destinado a 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) é administrado por uma Organização Social – a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, contratada por meio de edital público. Entre os anos de 2013 e 2019, realizou quase sete milhões de atendimentos, entre consultas e exames.

Em 2020, a unidade teve o seu perfil de atendimento ser transformado. Referência em traumas ortopédicos e neurocirúrgicos, gestação de alto risco materno e fetal, além de contar com um Centro de Tratamento de Queimados referência para todo o Estado, a unidade precisou adequar o seu perfil ao cenário de pandemia enfrentado pelo mundo.

A rede estadual de saúde sofreu alterações e o Hospital Dr. Jayme se tornou referência para atendimentos aos casos graves e potencialmente graves do novo Coronavírus. Em 72 dias, a unidade entregou 210 leitos de Tratamento Intensivo (UTI), um investimento de mais de R$ 25 milhões do Governo do Espírito Santo. Para isso, foram contratados cerca de mil novos funcionários.