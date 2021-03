Estado amplia número de leitos de enfermaria em hospitais na Grande Vitória

O Governo do Estado segue trabalhando na ampliação do número de leitos disponíveis na rede de saúde visando o combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Nesta sexta-feira (26), o governador Renato Casagrande anunciou a abertura de mais 16 leitos de enfermaria exclusivos para Covid-19 no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, e nove leitos clínicos de retaguarda no Centro Multidisciplinar de Desospitalização (MedHospice), ambos na Serra. A expansão é mais uma ação do Programa Estadual “Leitos para Todos”, com investimento de R$ 593 mil.

“Estamos abrindo nove leitos de retaguarda no MedHospice, na Serra, para que possamos aliviar os demais hospitais que tratam pacientes da Covid-19. Até agora, o Governo do Espírito Santo está conseguindo atender a todos com os leitos de UTI e enfermaria. Aqui no Hospital Dr. Jayme Santos Neves são 16 novos leitos de enfermaria Covid, que passa a contar com 56 leitos de enfermaria e 258 de UTI Covid. São mais de 300 leitos somente no Jayme, que é nosso hospital de referência e um dos maiores do País no tratamento da doença”, afirmou o governador.

Casagrande também anunciou que o Hospital Materno Infantil da Serra deve começar a atender pacientes com Covid-19 a partir do próximo dia 7 de abril, disponibilizando inicialmente leitos de enfermaria. A unidade construída pelo Município e que teve a gestão transferida para o Governo do Estado está passando por reformas e aprimoramento na parte tecnológica.

Mesmo com a expansão do número de leitos, o governador reforçou o pedido à população que respeitem a quarentena instituída pelo Governo do Estado, que visa o enfrentamento da pandemia no Espírito Santo. “O número de pessoas que está demandando o sistema de saúde é muito grande e a gente está acelerando a abertura de leitos, mas não é um trabalho fácil. Além disso, já começamos a sentir a dificuldade de encontrar medicamentos, equipamentos e profissionais de saúde. Por isso, é preciso que todos compreendam a importância de diminuir a interação entre as pessoas neste momento”, pontuou Casagrande.

No Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, o Governo do Estado fez a reforma e preparação do ambiente, com adequação estrutural para os leitos de enfermaria, realizada em menos de uma semana, como forma de garantir a oferta de mais leitos à população capixaba. Já os leitos disponibilizados à população na MedHospice foram contratualizados com o objetivo de garantir o cuidado e assistência ao paciente que demanda um leito clínico para atendimentos crônicos, não relacionados ao novo Coronavírus.

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, destacou que as novas entregas são muito importantes para a garantia do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “O Hospital Jayme é um dos maiores do Brasil. No ano passado modificamos o perfil para o enfrentamento da pandemia, e hoje temos disponível à sociedade capixaba 314 leitos exclusivos para a Covid-19. Contudo, a expansão de leitos realizada pelo Governo do Estado visa também a leitos não Covid-19, como forma de garantir o acesso ao tratamento integral de todos os pacientes”, completou.