Estado e Cesan anunciam investimentos superiores a R$ 12 milhões em Águia Branca

today18 de maio de 2023 remove_red_eye63

O Governador do Estado, Renato Casagrande, e o diretor-presidente da Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento), Munir Abud, anunciaram na manhã desta quinta-feira (18) um investimento de R$ 12,3 milhões para obras que contemplam o município de Águia Branca com um sistema de esgotamento sanitário e melhorias no sistema de abastecimento de água. O anúncio ocorreu em uma solenidade na Praça do Imigrante e contou com a presença do prefeito de Águia Branca, Jailson José Quiuqui, além de outros gestores da Cesan e representantes do Governo do Estado.

As obras de implantação da rede de esgoto que atenderá a Sede do município já estão em andamento e têm conclusão prevista para 2025. Além disso, também serão realizadas obras para contemplar o distrito de Águas Claras, incluindo a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto. Ao final do plano, o serviço de coleta e tratamento de esgoto estará universalizado no município com antecedência ao prazo previsto pelo Marco Regulatório do Saneamento.

Com a conclusão das obras de implantação do sistema de esgotamento, Águia Branca contará com 568 ligações prediais e mais de 14 mil metros de extensão de redes coletoras, interceptoras e de recalque de esgoto, beneficiando cerca de 3.540 habitantes.

Apesar de já ter universalizado os serviços de abastecimento de água na área urbana de Águia Branca, a Cesan anunciou obras para a ampliação do sistema de abastecimento, a fim de promover o desenvolvimento de todo o município. Assim como as obras de implantação de rede de esgoto, a ampliação do sistema de abastecimento já está em curso e será concluída em 2025. Após a conclusão do projeto, 5.854 habitantes serão contemplados com mais de 13 mil metros de rede distribuidora e uma nova Estação de Tratamento de Água.

“O volume de investimento direcionado ao município de Águia Branca é mais uma demonstração de que estamos empenhados para universalizar os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em todas as cidades em que atuamos. Em Águia Branca, esperamos atingir essa meta até 2025, com a conclusão das obras nos bairros Centro, Cristo Rei, João Paulo II e distrito de Águas Claras. Hoje demos mais um passo importante, que vai contribuir para transformar o Espírito Santo em referência nacional de saneamento ambiental. Reforçamos sempre, que saneamento é sinônimo de saúde e qualidade de vida, e essa é a nossa missão junto à população capixaba”, disse Munir Abud, diretor presidente da Cesan.

Investimento para universalização ultrapassa R$ 4,3 bilhões

A Cesan possui em andamento o maior plano de negócios de sua história, com recursos da ordem de R$ 4,3 bilhões já garantidos para a realização de obras até 2027. De acordo com o Marco Regulatório do Saneamento, o serviço de abastecimento de água deve estar disponível para 99% da população e o de coleta e tratamento de esgoto para 90% até 2033.

Em todos os 53 municípios atendidos pela Companhia o serviço de abastecimento de água já é universalizado. Além disso, o serviço de coleta e tratamento de esgoto já é universalizado em Vitória, Serra e outros cinco municípios no interior do Estado. A expectativa é que o esgotamento sanitário seja universalizado em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória até 2026 e em todos os municípios atendidos pela Cesan até 2030.

foto Hélio Filho/Secom