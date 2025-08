Ex-prefeito de Vargem Alta, Bosquinho, morre aos 55 anos

Morreu na madrugada desta quinta-feira (31), aos 55 anos, o ex-prefeito de Vargem Alta, João Bosco Dias, mais conhecido como Bosquinho (PSB). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, desde a última terça-feira (29), após passar mal com fortes dores abdominais. O ex-prefeito precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência no intestino.

Figura conhecida por sua história de superação e serviço à população, Bosquinho utilizava cadeira de rodas desde a infância por conta de uma paralisia infantil. Sua trajetória política incluiu três mandatos como vereador, duas presidências da Câmara Municipal, além de ter sido vice-prefeito entre 2009 e 2012 e prefeito de Vargem Alta no período de 2013 a 2016. Nos últimos anos, ocupava o cargo de Subsecretário de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência no Governo do Estado do Espírito Santo.

Natural da localidade de Prosperidade, sempre teve forte atuação em movimentos sociais e religiosos, o que influenciou sua entrada e permanência na vida pública.

O governador Renato Casagrande (PSB), amigo pessoal e companheiro de partido, expressou pesar nas redes sociais: “Bosquinho foi um exemplo de superação e um amigo querido. Decretei luto oficial de três dias em homenagem a sua memória. Meus sentimentos à família e a todos os que o admiravam.”

por Andresso Forrozeiro