Ex-técnico da equipe feminina norte-americana de ginástica artística foi encontrado morto

25 de fevereiro de 2021

Segundo autoridades do estado de Michigan, as mesmas que investigavam o caso do ex-técnico da equipe feminina norte-americana de ginástica artística, John Geddert, de 63 anos, se matou depois de ser acusado de tráfico de pessoas, crimes sexuais, organização criminosa e mentir à polícia, além de acobertar os crimes de Larry Nassar, médico do time.

Ele estava sendo investigado há três anos, depois de acusações feitas por ex-ginastas que testemunharam no julgamento de Nassar, médico do time de ginástica americano, que foi condenado a 60 anos de prisão por pedofilia e confessou ter abusado de dez ginastas menores de idade.

Geddert, que foi campeão olímpico dos Jogos de Londres 2012, deveria se entregar em uma delegacia de Grand Ledge mas, sem que ele aparecesse, a polícia decidiu ir ao seu encontro, momento em que foi encontrado morto.

Fonte R7