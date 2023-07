Exposição Fotográfica aborda história do Galpão do Departamento em Vargem Alta

A exposição acontece online e conta com fotos do Galpão construído na década de 30

Nesta semana o Projeto “Exposição Fotográfica do Galpão do Café do Departamento” lança um site com fotos do antigo Galpão do Café do Departamento do distrito de São José de Fruteiras de Vargem Alta. As fotos foram produzidas pelos fotógrafos: Amanda Palagama Gomes, Gabriel de Assis Soares e Victorhugo Passabon Amorim. Para visualizar a exposição online basta acessar o site: https://tangerinasdodeserto.wixsite.com/ogalpao.

As fotos trazem um panorama do complexo de galpões que tem sua construção datada em 1935 e que foi um local importante para a região do Estado como depósito e distribuição do café. O desuso do local, a ação da natureza e a falta de preservação do espaço são mostradas nas 29 fotos disponíveis na exposição online.

Segundo Victorhugo Amorim, produtor executivo e também um dos fotógrafos do projeto, o Galpão faz parte da história de Vargem Alta, do Estado e do Brasil e, por isso, deve-se levar a sério a sua preservação enquanto patrimônio cultural. “É necessário uma ação conjunta da população e do poder público como forma de reverter esses impactos e preservar esse patrimônio”, completa Victorhugo.

Exposição Fotográfica do Galpão do Café do Departamento é um projeto aprovado no Edital de Premiação 01/2023 – Fomento à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes – SECTURES de Vargem Alta com recursos provenientes do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo. O projeto conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes – SECTURES de Vargem Alta, do Funcultura e da Secretaria da Cultura do Governo do Espírito Santo.

História do Galpão

O Complexo de Galpão da comunidade Departamento é formado por um galpão grande e 5 menores. Ele foi construído por volta de 1935 e começou como uma ação do órgão Departamento Nacional de Café (DNC) vinculado ao Ministério da Fazenda e em seguida, substituído pelo IBC (Instituto Brasileiro do Café). Com o fim das atividades do IBC, o Galpão entra em estado de abandono. Em 1975, o Estado do Espírito Santo compra o Galpão do governo nacional. Atualmente, o galpão ainda pertence ao Estado do Espírito Santo e a Prefeitura mantém comodato de uso. Boa parte do material, entretanto, já foi saqueado e a ação do tempo tem destruído cada vez mais o espaço.

Serviço:

O GALPÃO

Exposição Fotográfica do Galpão do Departamento

Fotógrafos: Amanda Palagama Gomes, Gabriel de Assis Soares e Victorhugo Passabon Amorim

Disponível online: https://tangerinasdodeserto.wixsite.com/ogalpao.