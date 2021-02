Fábrica capixaba de embalagens de ovos fortalece atuação na Serra

A cadeia produtiva de avicultura de postura é um dos principais arranjos produtivos agroalimentares capixabas e tem no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) um de seus grandes incentivadores. A produção de ovos ocorre predominantemente no sistema de criação em gaiolas, com granjas de cria e recria separadas das granjas de produção.

De acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Estado se destaca no cenário nacional como o segundo maior produtor nacional, com 9,5% na participação na produção brasileira, representando 4,3 milhões de ovos ao ano.

Atuando no segmento há cerca de cinco anos, a empresa FBL Indústria de Embalagens, da Serra, contou com recursos do Bandes para investimento na modernização de seu parque industrial com a compra de maquinário moderno e que traz ganho de produtividade para o negócio.

O investimento da empresa é direcionado à aquisição do equipamento de fabricação de embalagens de crivos para ovos, com capacidade de 7,2 mil unidades/hora, para atender, principalmente, aos granjeiros capixabas. As embalagens, de crivo de papelão por polpa moldada, em papel reciclado, atendem a uma tendência mundial e contribuem para a conservação dos recursos naturais e energéticos e para a redução de deposição de resíduos em aterro.

O gerente de Negócios de agroindústria do Bandes, Ricardo Teixeira Mendes, destacou a atuação do banco nos diferentes modelos de negócios que envolvem a cadeia produtiva.

“Trata-se de um investimento que está dentro da cadeia produtiva da avicultura de postura, levando mais competitividade para o setor. Apoiar tanto os avicultores quanto também todos aqueles que participam de forma direta ou indireta do segmento representa a leitura que o Bandes faz para o fortalecimento da economia regional no nosso Estado”, expressou Ricardo Mendes.

Para exemplificar o retorno ambiental do investimento, a indústria contribuirá na economia local com a reciclagem 15 a 20 toneladas diárias de papel e papelão. Além disso, parte da água utilizada no processo é proveniente de sistema de reuso de água pluvial, com recirculação no processo produtivo.

Ao todo, o projeto de modernização da fábrica deve movimentar R$ 2,4 milhões, sendo R$ 1,3 milhão provenientes do financiamento junto ao Bandes. De acordo com Luiz Paulo Guimarães Faustini, diretor financeiro da FBL, a indústria foi criada para atender ao setor de avicultura do Estado, por meio do fornecimento de crivos para ovos.

Os empresários perceberam que o mercado necessitava de um fornecedor de embalagens de ovos próximo aos clientes, o que garantiria a disponibilidade imediata e um menor tempo de entrega aos produtores capixabas.

“Apesar de quase todo o investimento ter saído do bolso dos sócios, o financiamento do Bandes possibilitou trabalharmos com mais segurança financeira e mais liberdade para tomarmos decisões estratégicas. O ano de 2020 se mostrou feroz para a indústria e conosco não foi diferente, felizmente pudemos ter uma certa tranquilidade graças ao aporte do Bandes. Com os preços dos insumos aumentando (principalmente aparas de papelão, que passou de terceira para nossa maior despesa), conseguimos reduzir o impacto a curto prazo negociando antecipadamente. Os tempos, no entanto, não foram de expansão para a empresa, mas de contenção e sobrevivência. Para 2021, temos um horizonte bastante otimista e acreditamos que finalmente poderemos utilizar a reserva do BANDES para trazermos algo novo sem medo de ‘pisar em ovos’”, destacou Faustini.

O Bandes trabalha na economia capixaba, desde 2013, com um Programa de Avicultura que envolve recursos para expandir a oferta de frango vivo para o processamento industrial em abatedouros no Espírito Santo, e ampliar a produção de ovos, tanto de granja quanto caipiras. A produção de ovos capixabas é composta em sua grande maioria por produtores independentes de pequeno e médio porte, que preparam a própria ração na propriedade e trabalham com galpões abertos, tradicionais, existindo grandes produtores que estão partindo para a adequação climática e automação das instalações.