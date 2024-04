10º Batalhão implementa o Programa Rede Comunidade Segura em Guarapari

Nesta última semana de abril, o 10º Batalhão da Polícia Militar iniciou a implementação do Programa Rede Comunidade Segura (PRCS), onde foi realizada três reuniões com as regiões de Guarapari que serão contempladas neste primeiro momento.

O PRCS, instituído pela Polícia Militar do Espírito Santo por meio da Portaria 1039-R, é uma iniciativa que estabelece uma malha de comunicação entre os cidadãos e a PM, utilizando grupos em aplicativos de mensagens para troca de informações relevantes sobre segurança pública.

Em Guarapari a região sul pertencente a 2ª Companhia, iniciou o programa desde setembro de 2021, e agora, outras regiões da cidade também estão recebendo o projeto. No segundo semestre de 2024 está prevista para dar início a segunda etapa do Programa, onde contemplará também outras regiões.

O PRCS conta com a participação de toda a comunidade local, como: lideranças comunitárias, comércio, escolas, condomínios, postos de saúde, etc., juntamente com uma equipe de policiais, que em conjunto irão criar soluções efetivas para problemas existentes na região, criando uma rede de proteção.

O comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Ríodo Lopes Rubim, reforça seu compromisso com a segurança da comunidade e agradece a colaboração de todos os envolvidos nesta importante iniciativa de aproximação entre a Polícia e a sociedade.