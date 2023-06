Família Lima e Trio Forrozão agitam a festa de São Pedro em Jacaraípe, na Serra

SERRA/ES – Está chegando a hora da tradicional Festa de São Pedro, que começa nesta quinta (29) e vai até o próximo domingo (2) na Paróquia de São Pedro, em Jacaraípe. Os festejos do padroeiro da Serra e dos pescadores vão contar com as tradicionais manifestações religiosas e diversos shows para animar o público.

Os destaques ficam por conta das atrações nacionais Família Lima, que se apresenta quinta e sexta, e Trio Forrozão, que faz show no domingo.

A Família Lima chega com o espetáculo “Família Lima – Músicas de Domingo”, que conta com um grande repertório com uma fusão de música erudita e estilos variados como pop, rock e música eletrônica.

Já o Trio Forrozão comanda o arrasta-pé com o melhor do forró pé-de-serra. O show promete contar com clássicos como “Sou o Estopim”, “Pequenininha” e “É Bom Fazer Assim”, além do “Xote do Capixaba” em homenagem aos forrozeiros do Estado.

A programação terá ainda outras atrações culturais, missas, procissões, quadrilhas e shows regionais. Haverá ainda a programação religiosa, como a Subida do Navio com a banda de congo Estrela dos Artistas, a Fincada do Mastro e o show pirotécnico, que todos os anos levam uma multidão às ruas de Jacaraípe.

SERVIÇO

Festa de São Pedro

Data: de quinta (29) a domingo (2)

Local: pátio da Paróquia de São Pedro, em Jacaraípe

Programação

Quinta-feira (29)

19h30 – Missa na Igreja de São Pedro. Abertura das barraquinhas após a missa

20h30 – Show católico com Cristiano Fernandes

22h – Família Lima

Sexta-feira (30)

19h30 – Missa na Igreja de São Pedro. Abertura das barraquinhas após a missa

20h30 – Família Lima

22h – Grupo Pele Morena

Sábado (1º)

17h – Descida do Navio com banda de congo

19h – Missa na Igreja de São Pedro. Abertura das barraquinhas após a missa

20h – Quadrilha dos Jovens

20h30 – Show de Viviane Miranda

22h – Trio Forrozão

Domingo (2)

7h30 – Procissão de São Pedro com saída da Praça Encontro das Águas

8h – Santa Missa Solene de São Pedro, na Igreja de São Pedro

17h – Subida do Navio com a banda de congo Estrela dos Artistas

18h – Abertura das barraquinhas

18h30 – Quadrilha da Catequese

19h – Show de Os Maxuíba

21h – Chegada do Navio no pátio da Igreja e Fincada do Mastro

21h30 – Lual com Renato Casanova, vocalista banda Casaca