Ferraço discute investimentos de R$ 160 milhões na área de Segurança Pública em Cachoeiro

today10 de janeiro de 2025 remove_red_eye81

Nesta sexta-feira (10), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, recebeu o secretário estadual de Justiça, Rafael Pacheco, acompanhado do subsecretário de Infraestrutura e Tecnologia, Silvânio Barbosa, para uma reunião sobre a construção de uma nova unidade prisional semiaberta no município.

O encontro contou também com a presença do vereador Fabrício Martins, Vitor Martins (Diretor do CDPCI), Leida Aires (Diretora do NAP Sul), Marcos Jordão (Diretor do PRCI) e Gilson Lopes (ASSIIN).

O projeto, que representa um investimento de R$ 160 milhões, visa fortalecer o sistema prisional e trazer benefícios diretos para a segurança pública da cidade. Durante a reunião, o prefeito destacou a relevância da iniciativa.

“Essa nova unidade prisional semiaberta não é apenas um avanço no sistema prisional, mas também uma oportunidade para melhorar a segurança pública e o desenvolvimento social em Cachoeiro. Estamos empenhados em viabilizar esse projeto, que trará impacto positivo para nossa cidade e região”, afirmou Theodorico Ferraço.

A construção da unidade faz parte de um plano mais amplo de investimentos no sistema de justiça e segurança pública do Espírito Santo, promovendo infraestrutura moderna e reforçando políticas de reintegração e ressocialização.