Ferrugem e Luísa Sonza vivem “Saudade” em novo videoclipe

Lançamento duplo, com música e videoclipe, chegou nesta sexta-feira (23)

Mistura de pagode com pop? Temos. É que Ferrugem disponibilizou “Saudade”, single em parceria com Luísa Sonza, nesta sexta-feira (23). Aqui, a dupla narra as lembranças de um ex-casal, que recorda os momentos de felicidade num misto de melancolia e nostalgia. A canção é o segundo single do próximo EP do cantor, chamado “Interessante”, que deve ser lançado ainda este ano.

“Eu sou do pensamento de que a música é uma das formas poderosas da gente contar histórias. ‘Saudade’ é meio que exemplo disso pra mim, porque tem uma letra dessas que pinta cenas inteiras na cabeça de quem ouve, é quase como um filme… Tô muito orgulhoso desse trabalho”, ele comemora.

Amigos de longa data, os artistas sempre buscaram a oportunidade perfeita de colaborarem no estúdio. A faixa, composta por Diego Barão, Dan Ferreira e Daniel Mendes, chegou para Ferrugem por intermédio da própria Luísa. “A Luísa é uma força da natureza, tanto na voz quanto como ícone pop. Tô felizão de poder colaborar com ela”, diz o cantor. A produção musical ficou por conta de Lincoln de Lima, frequente colaborador de Ferrugem.

Sonza também comemora a parceria com o cantor, principalmente pela possibilidade de promover um encontro entre estilos musicais diferentes: “Enquanto artista defendo o contato com todas as formas de arte. Ser plural, ouvir, cantar, e estar próximo de diferentes estilos aumenta nossa percepção da arte”, ela explica. “Já acompanho o Ferrugem há muito tempo e tenho um carinho enorme por ele. Ele é um grande artista e ter essa experiência tão próxima com ele participando de um trabalho foi enriquecedor”.

FUTURISMO RETRÔ

O termo “saudade” resume a dor de uma ausência. Para traduzir essa sensação em imagens, os diretores do videoclipe da faixa, Diego Fraga e Pedro Rettore – responsáveis por audiovisuais de nomes como Pedro Sampaio (em “Bagunça”) e Jão (“PIRATA”) –, constroem uma espécie de futuro distópico, no qual ambos os cantores vivem histórias paralelas que remetem a experiências distintas com a solidão, cada um com um desfecho diferente em sua narrativa.

Gravado em São Paulo, o videoclipe trabalha o conceito geral de futurismo retrô, que mistura elementos estéticos que remetem ao passado pré-internet, com recursos da tecnologia avançada de ficção científica. Efeitos especiais em 3D reforçam a atmosfera futurística da produção. Tais escolhas visuais buscam brincar com a concepção de nostalgia em oposição à realidade presente e crua, que dá o tom da narrativa.

“O videoclipe de ‘Saudade’ é resultado de um processo de colaboração entre eu, Luísa e as nossas equipes. Ela tem uma estética e uma vibe visual que é toda dela e eu quis trazer muito disso pra esse trabalho”, conta Ferrugem.

Sobre o processo de criação e gravação, ele comenta: “Pra mim não faria sentido fazer esse videoclipe sem me desafiar nesse processo. Então quem assistir vai perceber um Ferrugem mais ator, mais mergulhado na narrativa que a gente tá contando. Tá um barato!”.

O figurino também é um destaque à parte. Assinadas pelos stylists Bruno Pimentel (Ferrugem) e Victor Miranda (Luísa Sonza), as peças buscam estar alinhadas com o sentimento transmitido pelo filme.

“O clipe tem uma fotografia futurista retrô. A ideia do look foi seguir essa linha e levar em conta a identidade do artista. Quis trazer cores que fizessem link do clipe com o guarda roupas dele. Logo que recebi o mood pensei em usar a marca Dendezeiro. O look que usamos faz parte do último desfile da marca, no São Paulo Fashion Week”, disse Bruno.

“A gente escolheu usar roupas vintage para demonstrar essa história do desgaste do tempo, que contribui com o conceito do clipe. O desgaste da jaqueta, o cinto de metal, a camiseta levemente puída são elementos que enfatizam isso! Além disso, é um look que também já está conectado com a nova era da Luísa, então foi super importante essa transição”, explica Victor.

LETRA

“SAUDADE” (Diego Barão, Dan Ferreira e Daniel Mendes)

Se eu tô sentindo de cá

Provavelmente você também tá sentindo aí

Pra que a gente vai negar

Nosso coração não é tão forte assim

Quando alguém falar meu nome do teu lado

Me diz como é que cê vai reagir

Quando a nossa música tocar no rádio

Será que o meu perfume ainda te faz sentir,

Saudade

De quando a gente desligava do mundo, o corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto

Saudade

Da gente assistindo um filme do meio pra frente, um filme que assiste a gente

Saudade

De quando a gente desligava do mundo, o corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto

Saudade

Da gente assistindo um filme do meio pra frente, um filme que assiste a gente

Ah que saudade!

Saudade

Ah que saudade!

Saudade

foto Caio Viegas