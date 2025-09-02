Festival da Cachaça de São Roque do Canaã vai preparar a maior caipirinha do Estado
A “Capital Estadual da Cachaça” será o palco de um brinde histórico: nos dias 12 e 13 de setembro, a partir das 18h, São Roque do Canaã, na região Noroeste do Espírito Santo, recebe o Festival da Cachaça, um evento gratuito que une tradição, negócios, gastronomia e música para todos os gostos.
O Estado é considerado o terceiro maior produtor de cachaça do país, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. E por isso, o grande destaque do festival será a preparação da maior caipirinha do Espírito Santo, a bebida mais brasileira de todas.
Toda a programação será realizada no Pátio de Eventos, na Rua João Guerrini, Bairro Vila Verde, em uma estrutura coberta com ampla praça gastronômica. O público poderá degustar desde a tradicional comida de boteco até pratos típicos da culinária capixaba, como a moqueca e o torresmo crocante, além de petiscos variados que harmonizam perfeitamente com a cachaça artesanal.
Música, samba e caipirinha
A festa começa na sexta-feira (12), com shows de Welison e Júnior (19h) e do forró animado de Eduardo e Muriel (21h). No sábado (13), a programação esquenta cedo: às 15h, Sassá & Edimar abrem os trabalhos. Às 17h, acontece o grande momento do evento: a preparação da maior caipirinha do Espírito Santo. Logo depois, às 18h, a bebida mais brasileira se encontra com o ritmo mais brasileiro: Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila, apresenta um show especial cantando os sucessos do pai, celebrando o elo perfeito entre caipirinha e samba.
Outro ponto alto será a apresentação de Paulo Leite, que conquistou o público com seu espetáculo em homenagem ao ícone da música sertaneja, Sérgio Reis. Um tributo emocionante que resgata a memória e os clássicos do artista. A noite segue ainda com Marcelo Ribeiro & Banda B (20h) e encerra em grande estilo com Lucas Viganô & Banda Brutaiada (00h).
Estrutura e família
Além da gastronomia e dos shows, o festival contará com um parque de diversões instalado ao lado do Pátio de Eventos, garantindo entretenimento para as crianças enquanto os adultos aproveitam a programação. O acesso ao parque será pago à parte, não incluso no evento gratuito.
Identidade e tradição
“Esse é um momento muito importante para São Roque do Canaã porque promove a cultura e a tradição do município, movimenta a economia local através do turismo e consumo de bens e serviços. Ainda por cima, fortalece o orgulho da população ao celebrar a identidade da cidade. O evento é uma porta de entrada para atrair um grande público, incluindo moradores e visitantes, e ajuda a consolidar o município como um polo de grandes eventos no Espírito Santo”, destaca Elias Carvalho Soares, um dos idealizadores do Festival da Cachaça.
São Roque do Canaã, a capital estadual da cachaça
São Roque do Canaã é reconhecida como a Capital Estadual da Cachaça, abrigando 13 estabelecimentos dedicados à produção artesanal da bebida. Entre eles está a Cachaça Arte Suprema, criada em 2007 no distrito de São Bento, na Região dos Imigrantes, território marcado pelas tradições dos descendentes europeus e pela força da agricultura familiar.
Confira a programação completa
Sexta-feira (12/09)
19h – Welison e Júnior
21h – Eduardo e Muriel
Sábado (13/09)
15h – Sassá e Edimar
17h – Preparação da maior caipirinha do Espírito Santo
18h – Tunico da Vila (cantando Martinho da Vila)
20h – Marcelo Ribeiro & Banda B
22h – Paulo Leite (homenagem a Sérgio Reis)
00h – Lucas Viganô & Banda Brutaiada
Serviço
Festival da Cachaça
Local: Pátio de Eventos – Rua João Guerrini, Bairro Vila Verde – São Roque do Canaã
Data: 12 e 13 de setembro
Horário: a partir das 18h
Entrada gratuita