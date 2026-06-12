Festival de Inverno vai unir gastronomia e música nas montanhas capixabas

today12 de junho de 2026 remove_red_eye40

O charmoso distrito de Matilde, em Alfredo Chaves, se prepara para receber moradores e turistas para a primeira edição do Festival de Inverno de Matilde, que acontece entre os dias 19 e 21 de junho, no campo de futebol da comunidade. Com entrada gratuita, o evento vai reunir gastronomia, música ao vivo, cultura e artesanato em um dos destinos turísticos mais encantadores das montanhas capixabas.

Conhecida por suas paisagens naturais, cachoeiras, clima agradável e pela histórica estação ferroviária, Matilde é um dos principais cartões-postais de Alfredo Chaves. Durante o festival, os visitantes terão a oportunidade de apreciar toda a beleza da região enquanto desfrutam de uma programação voltada para a valorização da cultura e dos sabores locais.

Um dos grandes destaques será a praça de alimentação, que contará com cerca de 30 estandes de gastronomia e produtos artesanais. Entre as atrações gastronômicas, o público poderá acompanhar o preparo de massas finalizadas dentro de uma roda do tradicional queijo italiano Grana Padano, proporcionando uma experiência que une sabor e espetáculo culinário.

Além da gastronomia, a programação musical foi preparada para embalar os três dias de evento, reunindo artistas e bandas regionais com repertórios que passam pelas brasilidades, blues, rock e pop rock.

Conforme o prefeito Hugo Luiz, o Festival de Inverno de Matilde surge com a proposta de fortalecer o turismo, incentivar os empreendedores locais e consolidar o distrito como um dos principais destinos de inverno do Espírito Santo.

Seguno o Instituto Panela de Barro, organizadora do evento, a expectativa é atrair visitantes de diversas regiões do Estado para conhecer as riquezas naturais, culturais e gastronômicas de Alfredo Chaves.

Como chegar a Matilde:

– Da sede de Alfredo Chaves são 18 km por via asfaltada (Rodovia ES 146);

– Pela BR 262, entrar no acesso a Alfredo Chaves na altura do Km 58, no Posto do Café, e seguir a Rodovia ES 146.

Programação

Sexta-feira (19/06)

18h – Abertura da Feira e Praça de Alimentação

19h – Wagner & Edmar (Brasilidades)

21h – Hellory (Pop Rock)

Sábado (20/06)

18h – Abertura da Feira e Praça de Alimentação

18h – Projeto Amigos do Violão

20h – Blend Blues (Blues/Rock)

22h – BlackCats (Brasilidades)

Domingo (21/06)

11h – Abertura da Feira e Praça de Alimentação

12h – NaBrazi (Brasilidades)

14h – Tatiana Bolzan (Brasilidades)

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