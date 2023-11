Festival de Verão em Iriri vai reunir gastronomia e apresentações musicais no balneário

O Verão 2023 está próximo, mas no balneário de Iriri, localizado no município de Anchieta, litoral Sul do Estado, a alta estação chegou com o termômetro lá nas alturas. Para comemorar a chegada antecipada do Verão começa nesta sexta-feira (17) e segue até domingo (19), o Iriri Verão Fest, um festival de Verão que vai reunir gastronomia, cerveja artesanal capixaba e música boa, na nova praça de eventos, localizada na Praia Costa Azul. A entrada é gratuita.

Quem for conferir o Iriri Verão Fest vai poder saborear pratos que vão desde porções dos mais variados tipos, entre a queridinha de camarão, empanadas argentinas, até os espetinhos de salmão, frango e carne. Uma novidade fica para o espaço fogo no chão, que terá costela, linguiça e leguminosas. Já quem gosta de doces, no local serão servidos banoffee, pudim, chocolates, bolos no pote, sorvete na chapa, entre outras delícias. Os pratos variam de R$ 8,00 a R$ 70,00.

Segundo a diretora de eventos da Associação Iriri Vivo, Andréa Braga, que está organizando o evento, o Iriri Verão Fest vem para trazer um pouquinho do que será o Carnaval no balneário, e um dos pontos altos do evento será no domingo (19), com samba, muita gastronomia e uma cerveja artesanal capixaba bem gelada.

“Quem tiver curtindo a praia poderá ir para a Praça de Eventos, a partir das 17 horas, para curtir a apresentação de uma banda de pagode e de uma escola de samba que vai finalizar a noite. O evento vai mostrar um pouquinho do que será o nosso verão no balneário”, completou Andréa Braga.

Para o chef Gilson Surrage, o Iriri Verão Fest é um evento que vem para comemorar a chegada do Verão e do Carnaval.

“Para o nosso Festival de Verão preparei uma aula-show de prato que será um menu degustação voltado para o Verão. Vou preparar um grelhado de frutos do mar, cozido na água de coco, regado com leite de coco e finalizado com coentro, salsa e cebolinha. Nesse evento vamos mostrar o que é o Verão em Iriri, por isso, fica o nosso convite para os visitantes que gostam daqui. Estamos aguardando todos para celebrar o que temos de melhor no nosso balneário, conhecido como o Caribe Capixaba, e esse evento vem para abrir a alta estação”, afirmou Gilson Surrage.

O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, disse que essa ação vem para oportunizar os pequenos negócios da região e quando aliado ao Verão as oportunidades de venda e divulgação são fundamentais, pois o número de pessoas circulando pelo local aumenta consideravelmente. “Esse espaço foi pensado para criar oportunidade para os empreendedores e por isso conta com o nosso apoio”, pontuou.

Saiba Mais

Iriri Verão Fest

De 17 a 19 de novembro

Local: praça de eventos, localizada na Avenida Dom Helvécio, ao lodo da antiga pousada Iriri, na Praia Costa Azul

Programação

Sexta-feira (17 de novembro)

17h – Abertura do evento ao público

19h30 – Show com Paulinho Bouzan e Banda

23h – Show com Banda Via Aérea

01h – Encerramento

Sábado (18 de novembro)

17h – Abertura do evento ao público

19h30 – Show com Wavilla

23h – Show com Neno Bahia

01h – Encerramento

Domingo (19 de novembro)

11h – Abertura do evento ao público

14h – Apresentação da Bateria da Escola de Samba Independentes de Eucalipto

17h – Encerramento