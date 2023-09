Festival gastronômico acontece até este domingo (17) em Aracruz

Gastronomia de alta qualidade, cerveja artesanal, vinhos, drinks, além de delícias da agroindústria e artesanato, tudo isso regado à música para todos os gostos. Essa é uma pequena amostra de uma variedade de opções disponíveis no Festival Aracruz Sabores, que segue até este domingo (17), na Praça dos Corais, Barra do Sahy, em Aracruz. A entrada é gratuita.

Os visitantes que forem conferir o evento vão encontrar desde um espetinho de frango, no valor de R$ 9, até um arroz de mariscos no valor de R$ 55, no entanto, o cardápio é diversificado e preparado para atender a todos os gostos e bolsos.

No Aracruz Sabores, as apresentações musicais estão por conta do Projeto Preservarte, que vai apresentar música erudita. A programação inclui The Old Brothers, com clássicos do rock; Nano Vianna, que faz uma releitura do rock nacional; e Renato Sabaini, que traz alguns destaques da MPB. O evento conta ainda com apresentações de rock internacional e samba raiz.

O organizador do Festival Aracruz Sabores, Eduardo Destefani, ressaltou que o evento tem a finalidade de valorizar os empreendimentos locais. “O Festival Aracruz Sabores é um espaço diferenciado para reunir a família, apreciadores de boa gastronomia e música acústica de qualidade. Além disso, é muito importante para o município receber um evento como este, que vai gerar fluxo turístico e despertar a oportunidade de negócios locais”, afirmou Destefani.

“Proporcionar oportunidades para os empreendedores capixabas é missão da Aderes”, destacou o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho.

Cuidado com o meio ambiente

Boas práticas ambientais também fazem parte da cultura do Instituto Panela de Barro. Pensando num ambiente sustentável, copos ecológicos foram adotados e serão entregues para os empreendedores que vendem bebidas para que, dessa forma, o consumidor utilize o mesmo copo durante todo evento e ainda tenha desconto ao comprar o produto. Assim, é possível evitar que cerca de 100 mil copos plásticos sejam descartados. Além disso, todo óleo utilizado nas frituras durante o evento também é recolhido e destinado corretamente.

Serviço

Festival Aracruz Sabores – Entrada Gratuita

Local: Praça dos Corais, Barra do Sahy, Aracruz

Data: de 14 (quinta-feira) a 17 (domingo) de setembro de 2023

Circuito Cervejas Capixabas

Cervejaria Moro, King Beer, Berger Beer, Meetbier, Peda Beer, Três Torres Cervejaria e Tropical Drink.

Adega Mendes – Vinhos & Delicatessen

Espaço Mercearia

Café especial, produtos da agroindústria artesanal, artesanato indígena, queijos, charcutaria, cutelaria, flores e plantas, cachaças, confeitaria e doce e muitas outras delícias.

Programação

14/09 (quinta-feira)

18 horas – Abertura ao público

Palco Aracruz

20h – Show The Old Brothers (Clássicos do Rock)

22h – Show Paula Cassaro (Rock Nacional)

15/09 (sexta-feira)

18 horas – Abertura ao público

Palco Aracruz

20h – Show com Vinil Box (Rock Nacional)

22h – Show com Rubens Neto

16/09 (sábado)

15 horas – Abertura ao público

Espaço Aula Show

17h – Mestre Cervejeiro Fabrício Torri – Cervejaria Três Torres

18h – Aula-Show com a Chef Letícia Sant’Anna – Restaurante Purumar

19h – Aula-Show com o Chef Alessandro Eller

Palco Aracruz

15h – Show com Renato Sabaini e banda (MPB)

19h – Orquestra Dedilharcos Preservarte

21h – Show com Marcos Bifão (Música Brasileira)

23h – Show com Nano Vianna (Releitura – Rock Nacional)

17/09 (domingo)

11 horas – Abertura ao público

Palco Aracruz

13h – Show com Marcelo Rocha e Naldo Ribeiro (MPB)

17h – Samba Amigos da Bull (Samba)