Filme com artista de Vargem Alta, “Jorge e a Cidade”, é lançado no Youtube

today18 de agosto de 2023 remove_red_eye88

No filme, o artista Jorge de Castro realiza pinturas em de três pontos turísticos da cidade

A partir de hoje está disponível o filme “Jorge e a Cidade” no canal da Tangerinas do Deserto Produções no Youtube. O filme do diretor Victorhugo Amorim traz uma relação poética e sensorial do pintor Jorge de Castro com o município de Vargem Alta.

Jorge de Castro é artista plástico e compositor musical vargem altense. Natural de Guarapari, Jorge mora em Vargem Alta há mais de 30 anos. Ele, que tem descendência indígena, passou sua infância em Vila Velha, onde se desenvolveu como artista e músico. Ganhou diversos festivais de música e fez vários trabalhos artísticos tanto nas plásticas quanto na música. Jorge é conhecido por todos do município pelas pinturas que realiza tanto em fachadas de casas e comércios, quanto em quadros que vende.

Segundo Victorhugo Amorim, diretor do filme, a proposta é valorizar o artista, bem como estimular novas gerações. “É inegável que Jorge de Castro é referência pra todos da cidade tanto nas plásticas quanto na música, fazer esse filme é estimular outras gerações e ainda potencializar a arte no município”, completa Victorhugo.

“Jorge e a Cidade” é uma realização da Tangerinas do Deserto Produções. O projeto foi aprovado no Edital de Premiação 01/2023 – Fomento à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes – SECTURES de Vargem Alta com recursos provenientes do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo. O projeto conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes – SECTURES de Vargem Alta, do Funcultura e da Secretaria da Cultura do Governo do Espírito Santo.

Homenagem

A 2ª edição da Literalta – Festa Literária de Vargem Alta homenageou Jorge de Castro pela suas contribuições artísticas para o município e região. O evento aconteceu no último dia 12 de agosto, e além da homenagem contou com um show musical de Jorge e seu filho Júlio e ainda com o pré-lançamento do curta-metragem em que ele participa.

Serviço

Filme “Jorge e a Cidade”

(Cor, 10′, 2023, Vargem Alta-ES)

Direção: Victorhugo Amorim

foto Marcelo Hirata