Fim de ano com todas as praias de Guarapari próprias para banho

18 de dezembro de 2023

De acordo com o resultado do mais recente boletim de balneabilidade, divulgado no último dia (07), pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), 15 pontos de coleta apresentaram resultados positivos e estão próprios para o banho na cidade de Guarapari.

A coleta do material para análise de balneabilidade foi realizada no dia 05 de dezembro, em 16 pontos, mas foi pedido reanálise do ponto 11, em frente ao Ed. Maison Classic, na Praia do Morro. A nova coleta foi realizada no dia (14) e hoje, dia 18, este ponto também já está próprio para banho.

Confira os locais de coleta

1- Praia de Meaípe – Em frente ao Hotel Gaeta – PRÓPRIA

2 – Praia de Bacutia – Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia – PRÓPRIA

3 – Praia de Peracanga – Em frente ao Ed. Monteiro Lobato – PRÓPRIA

4 – Praia da Areia Preta – Em frente ao Ed. Solar da Praia – PRÓPRIA

5 – Praia das Castanheiras – Próximo ao Clube Siribeira – PRÓPRIA

6 – Praia dos Namorados – Em frente ao Hotel Atlântico – PRÓPRIA

7 – Praia das Virtudes – Em frente a pracinha – PRÓPRIA

8 – Prainha de Muquiçaba – Em frente à Rua Francisco Furtado – PRÓPRIA

9 – Praia do Morro III – Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari – PRÓPRIA

10 – Praia do Morro II – Em frente ao Quiosque 9 – PRÓPRIA

11 – Praia do Morro I – Em frente ao Ed. Maison Classic, nº 410 – PRÓPRIA

12 – Praia de Santa Mônica – Em frente à Rua Santa Rita – PRÓPRIA

13 – Praia de Setiba – Em frente ao Quiosque Alto Astral – PRÓPRIA

14 – Praia da Fonte – Próximo ao acesso, aos fundos do Ed. Praia da Fonte – PRÓPRIA

15 – Praia dos Padres – Próximo a descida de acesso – PRÓPRIA

16 – Praia de Guaibura – Em frente ao Beach Hostel – PRÓPRIA