Finais estaduais dos Jogos Escolares começam na segunda-feira (22), em Guarapari

today20 de junho de 2026 remove_red_eye80

As finais estaduais das modalidades coletivas dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) terão início na próxima segunda-feira (22), no Sesc de Guarapari. A primeira etapa da competição reunirá estudantes de 12 a 14 anos nas disputas de basquete, futsal, handebol e voleibol, que seguem até o próximo sábado (27).

A cerimônia oficial de abertura da categoria infantil está marcada para as 17 horas. Ao longo da semana, 64 equipes de 45 escolas, representando 29 municípios capixabas, disputarão os títulos estaduais e a tão sonhada vaga para representar o Espírito Santo nas competições nacionais escolares.

As equipes classificadas para a fase decisiva garantiram presença após conquistarem o título em uma das oito etapas regionais realizadas entre os meses de maio e junho. As competições ocorreram nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Itarana, Linhares, Marechal Floriano, Nova Venécia, São Mateus e Vitória.

Categoria juvenil entra em quadra no fim do mês

Após a conclusão das disputas da categoria infantil, será a vez dos estudantes de 15 a 17 anos entrarem em ação. A etapa juvenil começa na segunda-feira (29), também no Sesc de Guarapari, reunindo as melhores equipes escolares do Estado em busca dos títulos e da classificação para a fase nacional.

Grupos foram definidos em sorteio

Os grupos das modalidades coletivas da etapa infantil foram definidos na última sexta-feira (19), durante transmissão ao vivo realizada no perfil oficial da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) no Instagram.

A definição dos cabeças de chave seguiu a classificação obtida na edição anterior dos jogos, levando em consideração o desempenho das regionais. Dessa forma, a regional campeã estadual em 2025 recebeu automaticamente a condição de cabeça de chave para a edição deste ano, independentemente da escola representante.

Modalidades individuais movimentam calendário esportivo

Além das competições coletivas, os JEES 2026 também contam com 16 modalidades individuais, disputadas em etapas únicas ao longo dos meses de maio, junho e julho.

A programação teve início com a ginástica artística, realizada na quarta-feira (17), no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede da Sesport, em Vitória. Na sexta-feira (19), foi a vez da ginástica rítmica. Já neste fim de semana acontecem as disputas de wrestling, xadrez e tênis de mesa.

Vagas para competições nacionais estão em jogo

Os campeões estaduais das modalidades coletivas e individuais garantirão vaga para representar o Espírito Santo nas principais competições escolares do país.

Os atletas da categoria infantil disputarão os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), que acontecem em setembro, em Brasília (DF). Já os campeões da categoria juvenil participarão dos Jogos da Juventude, programados para ocorrer entre os meses de outubro e novembro, em Foz do Iguaçu (PR).

Incentivo ao esporte e à formação dos estudantes

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), os Jogos Escolares do Espírito Santo têm como principal objetivo incentivar a prática esportiva entre estudantes das redes pública e privada de ensino.

Além da promoção da atividade física, a competição busca identificar novos talentos, fortalecer valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, além de contribuir para a formação cidadã dos jovens capixabas por meio do esporte.

Acompanhe os resultados da competição pelo Instagram da Sesport (@sesportesoficial) e acesse aqui o calendário completo e as tabelas.