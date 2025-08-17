Foi impedido de embarcar? Confira seus direitos

Você sabia que algumas companhias aéreas vendem mais passagens do que assentos disponíveis? Essa prática, chamada overbooking, é permitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para compensar o chamado ” no-show “, que são passageiros que não aparecem para embarcar.

Segundo a especialista em direito do consumidor, Dra. Deborah Ravani, embora legal, o overbooking deve ser conduzido com transparência e respeito aos direitos dos passageiros, que não podem ser prejudicados.

Caso você seja impedido de embarcar, é fundamental reunir provas para garantir seus direitos em reembolsos ou reacomodações. Documentos importantes incluem:

– Código localizador da reserva, que comprova sua situação;

– Notas fiscais ou comprovantes de compras no aeroporto após o horário do voo;

– Comprovantes de comunicação com a companhia aérea.

De acordo com a Resolução ANAC nº 400/2016 , o passageiro tem direito a:

Reacomodação imediata em outro voo, inclusive por outra companhia aérea;

Assistência material conforme o tempo de espera:

Até 1 hora: internet e telefonemas;

2 horas: alimentação;

4 horas ou mais: hospedagem, transporte e reembolso integral ou remarcação.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em seus artigos 6º e 14º, assegura o direito à informação clara, à reparação de danos e à proteção contra práticas abusivas.

Se o atendimento no aeroporto não for satisfatório, peça para falar com o supervisor. Persistindo o problema, busque orientação jurídica para reivindicar indenização por danos morais.