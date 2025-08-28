Força Local aproxima empresas capixabas de fornecedores estratégicos

A participação de mais de 60 empresas nas 150 reuniões realizadas com micro, pequenos e grandes empresários de Guarapari, Anchieta e Piúma foi o resultado da 5ª Rodada de Negócios do Força Local promovida pela Samarco, no Espírito Santo, neste mês de agosto.

O evento proporcionou a conexão de empresas locais com parceiros estratégicos (Manserv, Imantec, Conami, Dinâmica, Consórcio Força Sul e Milplan), gerando novas oportunidades de negócios.

Participaram empresas dos segmentos de serviços, fornecimento de materiais industriais, hospedagem, alimentação e eventos, entre outros. Essa foi a primeira vez que a Rodada de Negócios aconteceu de forma presencial. Nas edições anteriores, o formato era online.

O Força Local busca fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos territórios onde a Samarco atua, incentivando empresas e pessoas a se tornarem aptas a atenderem as demandas locais para além da mineração em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Uma das participantes, Andreia Oliveira, da Pousada da Zezé, em Guarapari, avaliou que o encontro superou as expectativas, uma vez que possibilita negociações entre os fornecedores, e não apenas com as grandes empresas.

O empresário Saulo Cesar, da Savana Eventos, em Piúma, participou pela primeira vez de iniciativas do programa. “As ações realizadas demonstram claramente o olhar e compromisso da Samarco para gerar impactos positivos nas comunidades”, afirmou. Saulo pretende, ainda, aproveitar outras oportunidades como as Jornadas de Capacitação para ampliar ainda mais seu relacionamento com o Força Local.

A empresária Roberta Capobiango, da Prisma Serviços, em Guarapari, participante assídua do programa, comentou que a 5ª rodada possibilitou uma apresentação mais detalhada dos serviços e abriu novas perspectivas de negócios. Ela acrescentou que, por meio das ações de capacitação e qualificação oferecidas pelo Força Local, conseguiu ampliar a visão estratégica da empresa e crescer de forma consistente. “Hoje sabemos onde queremos chegar”, afirmou.

A coordenadora do Força Local, Elisangela Toledo, ressaltou a Rodada de Negócios como um espaço para ampliar a visão de mercado, gerar novas conexões e criar oportunidades concretas para os fornecedores locais. “O evento deixa como legado as novas parcerias, perspectivas concretas de crescimento e o fortalecimento de uma região. É assim que fortalecemos, juntos, a economia regional”, destacou.

