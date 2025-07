Gabriel Gonti chega ao Rio de Janeiro com sua turnê “De Perto”

Gabriel Gonti se prepara para uma noite especial à beira mar no dia 02 de agosto, com show no Blue Note Copacabana, trazendo sua nova turnê “De Perto” com aquela vibe acolhedora e alto astral que ele consegue transmitir.

O cantor e compositor mineiro chega na cidade maravilhosa com as expectativas lá em cima: “A gente acabou de gravar o primeiro projeto audiovisual ao vivo em BH e foi uma energia incrível e agora estamos levando essa experiência para outros lugares.”

Para tornar essa noite ainda mais única, Gabriel convidou as amigas da estrada musical, que fazem parte de sua trajetória. Amanda Coronha com quem gravou “Nostalgia”, Becca Perret com quem fez duo na canção “Contigo” e SalDoce na parceria no single “Fase Nós Dois”.

Além das músicas autorais, o repertório trará versões especiais, como a clássica “Onde Anda Você”, de Vinícius de Moraes e “Amor & Sexo” da Rita Lee.

“Esse show tem como objetivo aproximar o público, compartilhar mensagens que confortam, e que a gente levante o astral ainda mais nessa noite, no Rio”, diz o cantor.

Após a apresentação na capital fluminense, o músico segue com a turnê para Minas Gerais, onde se apresentará no dia 09 em Patos de Minas.

Serviço

Blue Note Copacabana

Endereço: Av. Atlântica, 1910

Horário: 22h30

Ingressos: https://www.eventim.com.br/artist/blue-note-rio/gabriel-gonti-de-perto-3915738/

foto Junior Silva