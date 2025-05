Gabriela Abdala, nova aposta da música, lança o single “Dreaming”

Um novo rostinho vem ganhando destaque no cenário do humor e da música. A influencer Gabriela Abdala vem trilhando sua história no humor de stand up, e agora encara um novo desafio ao avançar no cenário musical. No dia 9 de maio, a artista lançou “Dreaming”, seu segundo single, em todas as plataformas digitais.

Após estrear em 2024 com a música “Emptiness” — que lhe rendeu indicação ao Prêmio Profissionais da Música —, Gabriela apresenta uma canção que fala sobre o instante entre o sono e a consciência, onde sonhos e realidade se misturam. Com letra em inglês e influência do indie pop, “Dreaming” explora sensações de liberdade e fantasia, características que Gabriela faz questão de trazer para sua nova fase artística.

Gabriela Abdala é natural de Carajás (PA) e radicada em São Paulo. Começou a carreira no humor em 2019 e, rapidamente, virou fenômeno nas redes sociais, acumulando mais de 1 bilhão de visualizações e 3 milhões de seguidores. Agora, mostra sua versatilidade ao apostar também na música, área que sempre esteve entre suas paixões.

Ouça agora: http://bit.ly/3Zdjzcv

Assista ao lyric vídeo: https://bit.ly/4iWu8rB