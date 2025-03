Gandini busca solução para melhorar sinal de celular em Nova Venécia

Deputado estadual esteve na Vivo e também irá falar com a Tim, para garantir qualidade na cobertura fornecida a cerca de 5 mil moradores

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) se reuniu hoje (17) com representantes da operadora Vivo para buscar soluções para a falta de sinal de celular que tem afetado cerca de 5 mil moradores dos distritos de Cedrolândia e Guararema, em Nova Venécia, na região Noroeste do Estado.

A solicitação foi feita pelo vereador Saulo Ribeiro (PL), que tem recebido inúmeras reclamações da população sobre a oscilação do sinal e a falta de cobertura em diversos pontos da região nos últimos 12 meses.

Durante o encontro, a Vivo se comprometeu a realizar uma visita técnica para identificar as causas do problema e buscar alternativas para restabelecer a qualidade do serviço.

Além disso, Gandini destacou que a operadora Tim tem a obrigação de investir na cobertura de Cedrolândia, conforme o acordo do governo federal para a implantação do 5G no Brasil.

“Já conseguimos a garantia da Vivo de que uma equipe técnica será enviada para avaliar a situação e buscar melhorias no sinal. Mas sabemos que a Tim também tem responsabilidade nessa questão. Por isso, solicitei uma reunião com a empresa para entender quais investimentos estão sendo feitos e cobrar um cronograma de execução que atenda a população”, explicou o parlamentar.

O deputado reforçou que seguirá acompanhando de perto as tratativas e cobrando das operadoras as soluções necessárias.

“Nosso mandato trabalha para garantir que serviços essenciais cheguem a todos. Melhorar a conectividade nesses distritos é fundamental para o dia a dia das pessoas, seja para o trabalho, estudo ou comunicação com familiares”, afirmou Gandini.

