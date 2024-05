Geovane e Renato: uma aliança promissora para o futuro de Anchieta

No último dia 1º de maio, enquanto o país celebrava o Dia do Trabalhador, os olhos políticos se voltaram para Anchieta, onde um evento emblemático marcou o cenário local: a posse da diretoria do Partido Democrático Trabalhista (PDT) 12.

Sob a batuta do ex-deputado estadual Alexandre Quintino, representante do diretório pedetista no Espírito Santo, a cerimônia congregou uma ampla gama de lideranças e representantes das comunidades anchietenses.

Contudo, o que realmente roubou a cena foi a simbólica união de Geovane Meneguelle e Renato Lorencini, pré-candidatos à prefeitura, cuja presença conjunta na mesa principal do evento ressoou como um forte sinal de colaboração política e compromisso com o desenvolvimento de Anchieta.

Ao lado de Dr. Jucimar, presidente municipal do PDT, os dois pré-candidatos demonstraram que, acima de rivalidades partidárias, há um objetivo comum: o progresso do município.

Geovane Meneguelle, uma figura política respeitada, cuja trajetória inclui três mandatos como vereador e uma expressiva votação como candidato a deputado estadual, emocionou a plateia ao compartilhar sua visão para Anchieta. Em seu discurso, ele não apenas delineou seu compromisso com a defesa dos direitos e da dignidade dos cidadãos locais, mas também enfatizou sua determinação em liderar um processo participativo, onde cada voz importa e contribui para um futuro coletivo próspero. Vale ressaltar que Geovane Meneguelle também foi candidato a prefeito de Anchieta no ano de 2020, conquistando 20% dos votos.

A presença de Renato Lorencini, igualmente comprometido com o bem-estar da cidade, trouxe um novo fôlego para a política local. Em suas palavras, ele expressou seu desejo sincero de contribuir para o florescimento de Anchieta, destacando a importância de uma gestão voltada para o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

“Por isso decidi estar aqui, porque também quero o bem desta cidade…”, proferiu Lorencini, ecoando os anseios e esperanças de muitos anchietenses por uma liderança que os represente verdadeiramente. Sua visão de uma Anchieta em ascensão, reconhecida não apenas regionalmente, mas nacionalmente, ressoou como um convite à ação e à colaboração.

Marcaram presença no evento, empresários, servidores públicos, líderes comunitário, religiosos e políticos, o presidente da Câmara de vereadores, Renan Delfino (União Brasil), o vereador Robinho (União Brasil), e o presidente municipal do Partido União Brasil, Renato Meloti.

Além das discussões sobre saúde e juventude, temas prementes na agenda municipal, o evento foi um catalisador de esperança e renovação na política local. Marcando o início de uma movimentada temporada eleitoral, ele deixou claro que, juntos, Geovane Meneguelle e Renato Lorencini estão prontos para enfrentar os desafios e construir um futuro promissor para Anchieta, onde a união de forças é o lema que guiará os passos rumo ao progresso e ao bem-estar de todos os seus habitantes.

fonte Capixaba News