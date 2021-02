Governador Casagrande anuncia edital para venda de lotes do Polo Empresarial Cercado da Pedra

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (03), a abertura de concorrência pública para a venda de lotes do Polo Empresarial Cercado da Pedra, na Serra. Ao todo, serão disponibilizados 32 lotes no polo localizado na antiga estrada para Manguinhos. A área total do empreendimento é de 1.246.000 metros quadrados. Os valores dos lotes são determinados pela análise da Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI), da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). A licitação prevê a aquisição por meio da oferta do melhor preço.

O conjunto de lotes está estimado em R$ 36.747.000,00, sendo uma oportunidade para o desenvolvimento do município, estímulo para as empresas e também na geração de emprego e renda. O edital de licitação com todas as informações será publicado no Diário Oficial do Estado e em jornais de grande circulação da Grande Vitória nesta quinta-feira (04).

Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador lembrou que a infraestrutura foi construída ainda durante a sua primeira gestão. “Algumas áreas já foram negociadas e agora outros 32 lotes estarão disponíveis para quem quiser montar seu negócio na Serra. Estamos incentivando a ida das empresas, pois são áreas estruturadas e totalmente legalizadas. A Serra puxa o desenvolvimento do Estado. Essa é uma ação do Plano Espírito Santo — Convivência Consciente, que criamos justamente para darmos uma resposta mais rápida na desburocratização”, destacou o governador Casagrande.



O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, ressaltou que a publicação do Edital está totalmente alinhada à proposta do Plano e o potencial do Polo Empresarial para a abertura de oportunidades no município.

“Esta é uma das iniciativas previstas no Plano Espírito Santo, que tem o propósito de estimular o desenvolvimento em todas as regiões, gerando oportunidades, desburocratizando e executando ações com total transparência. As propostas serão abertas no dia 10 de março, às 10 horas. A partir desta quinta, será possível obter todas as informações por meio do Diário Oficial do Estado e no site da Sedes. Nossa equipe técnica estará à disposição para esclarecer dúvidas que surjam. Temos a certeza de que esta será mais uma ação assertiva em direção à retomada econômica”, frisou Kneip.

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, salientou a importância do Polo para o município. “O setor de serviços hoje no Brasil é o que mais gera oportunidades de trabalho e, neste momento de crise que estamos vivenciando, que não será pequena no período pós-pandemia, é importante que a cidade saia na frente, trazendo novas oportunidades de investimento. A Serra é, neste momento, a cidade que está mais preparada para retomar o crescimento econômico”, pontuou.

Também acompanhou o anúncio, a gerente de Comercialização e Logística de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), Maria Emília V. Braun Rizk.

O Cercado da Pedra

Localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro (na antiga estrada para Manguinhos), na Serra, o Polo Empresarial Cercado da Pedra tem uma área total de 1.246.000 metros quadrados, dos quais 256.346,87 metros quadrados estarão disponíveis para venda. A localização é estratégica do ponto de vista logístico, pois está entre as importantes rodovias, a BR-101 e a ES-010, e próximo de aeroporto, ferrovia e porto.

Todos os detalhes sobre os lotes e a documentação necessária estão disponíveis no site www.sedes.es.gov.br. Basta clicar nos itens “Polos Empresariais” e “Licitações”. Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, ligue: (27) 3636-6761 ou (27) 3636-6762.

Plano Espírito Santo — Convivência Consciente

É um conjunto de ações envolvendo órgãos do poder público e do setor produtivo para promover o desenvolvimento econômico, priorizando as pessoas, com o objetivo de reduzir os impactos sofridos pela população capixaba em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). São previstos mais de R $32 bilhões em investimentos dos Governos Federal, do Estado e do setor privado até o final de 2022. A estimativa é de que sejam criadas mais de 100 mil vagas de emprego.

O Plano apresenta sete eixos de atuação: Desburocratização; Medidas Tributárias; Crédito e Financiamento; Monitoramento dos Impactos na Economia; Aceleração dos Investimentos Públicos e Privados; Inovação e Tecnologia e Geração de Emprego e Renda.

O Conselho Gestor do Plano Espírito Santo — Convivência Consciente é formado pelas Secretarias de Economia e Planejamento (SEP); Mobilidade e Infraestrutura (Semobi); Fazenda (Sefaz); Governo (SEG), Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e Desenvolvimento (Sedes), que vão acompanhar de perto a implementação das medidas previstas no Plano. O Conselho será responsável ainda pelas orientações a serem seguidas conforme as prioridades do Governo, propondo ações de rearranjo da conjuntura econômica e potencializando a recuperação da economia do Estado.