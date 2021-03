GOVERNO DO ES | Autorizada retomada da obra do Contorno de Jacaraípe, na Serra

today13 de março de 2021 remove_red_eye37

Foi anunciado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, neste sábado (13), a retomada das obras do Contorno de Jacaraípe, no município da Serra. O projeto contempla a construção de 8,5 quilômetros de via desde a Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, até a região de Nova Almeida. O serviço será realizado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com valor estimado de R$ 89.849.168,90 e o prazo de execução de 20 meses.

A obra vai beneficiar os moradores da região garantindo mais fluidez no trânsito, já que vai desafogar o tráfego e gerar mais conforto e mobilidade urbana no trecho.

Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais, Casagrande lembrou que as obras ficaram paralisadas por anos. “Estamos cumprindo uma tarefa de executar obras que iniciamos e não tiveram sequência. Obras paralisadas dão prejuízo aos cofres do Governo e, principalmente, à população. É mais um investimento robusto na cidade da Serra pela importância do município para o Espírito Santo. Essa obra é muito aguardada por toda a população, qualificando essa orla linda e criando uma nova oportunidade para o comércio e indústria da cidade”, apontou.

O diretor-presidente do DER, Luiz César Maretto Coura, também destacou a retomada das obras. “O Contorno de Jacaraípe é mais uma obra que estava paralisada e foi retomada pelo Governo, que fez o compromisso de finalizar todas as obras paradas do Estado. Isso mostra o comprometimento do governador Casagrande com a população”.

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, celebrou mais esse investimento do Estado no município. “O Governo do Estado está investindo em educação, saúde, saneamento básico e infraestrutura, preocupado com os capixabas e, em especial, com os serranos. Fiz uma conta rápida e são mais de R$ 400 milhões em investimentos do Estado na Serra. Para que o município continue sendo essa locomotiva. Essa obra do Contorno de Jacaraípe ficou paralisada por mais de quatro anos e é importante porque temos um litoral lindo. Queremos colocar a Prefeitura à disposição até para a relocação de famílias se for necessária, para que a obra possa fluir de forma mais rápida”, disse.

Estiveram presentes na solenidade virtual, a vice-governadora Jacqueline Moraes; a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cynthia Grillo; o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Givaldo Vieira; a diretora-presidente do Departamento de Imprensa Oficial (DIO/ES), Madalena Santana; os deputados estaduais Alexandre Xambinho, Bruno Lamas e Vandinho Leite; além de vereadores e lideranças locais.