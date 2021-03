Governo do ES publica portaria para instituir estratégia de monitoramento de viajantes no Estado

O Governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (10), a Portaria Nº042-R que instituiu a estratégia de monitoramento do transporte aéreo/terrestre no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

A estratégia consiste no cruzamento diário do banco de dados de casos notificados e confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2 por parte do Governo do Estado com os passageiros de transportes terrestres interestadual e aéreos, a partir de lista de passageiros que as companhias irão disponibilizar, permitindo amplificar a capacidade de rastreamento/monitoramento de contatos e testagem de pacientes atingidos pela Covid-19. Além disso, tem-se por objetivo o rastreamento de passageiros que tenha como destino qualquer município do Espírito Santo.

“Esse monitoramento epidemiológico inteligente irá notificar, via SMS, os passageiros que viajaram com pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19 dentro de uma janela temporal que possa ter submetido esses passageiros a um risco de transmissão, por ter compartilhado um ambiente fechado por mais de uma, duas horas ou em longas viagens, com pessoas potencialmente contaminadas”, informou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Os dados serão disponibilizados diariamente à Secretaria da Saúde (Sesa), por meio de um sistema desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) para que ocorra esse monitoramento.

Para acessar a Portaria de Nº042-R, clique aqui.

Como ocorrerá o cruzamento de dados

Para saber qual passageiro testou positivo para a Covid-19 após período de tempo determinado pela Portaria Nº042-R, de até sete dias após a data da viagem, a Secretaria da Saúde cruzará os dados recebidos pelas companhias de transporte com as notificações realizadas via Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde, o e-SUS VS.

O e-SUS VS é o sistema oficial de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde voltados aos serviços de saúde público e privado em todo o território capixaba, e que foi instituído em janeiro de 2020.

“Todos os serviços de saúde do Estado utilizam o e-SUS VS para notificações, e assim ocorre com a Covid-19. Por meio destes dados, conseguiremos fazer o cruzamento para identificar passageiros que chegaram ao Estado e que em até sete dias de sua vinda testou positivo para a doença”, explicou o gerente de Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso.

Segundo Cardoso, em caso confirmado da doença neste período de tempo definido pela Portaria, os passageiros que viajaram junto a este paciente receberão SMS com orientações. “Ao identificar o voo ou o ônibus que esse passageiro confirmado viajou, todos que estavam junto a ele receberão SMS com informações, avisando-os do caso positivo e orientando-os como proceder, os cuidados a serem tomados”, disse.

O objetivo com essas ações, ainda de acordo com o gerente de Vigilância em Saúde, é identificar novos casos da Covid-19, isolar os contatos, ao mesmo tempo estimular a população sobre a importância da testagem de casos suspeitos, evitando dessa forma a propagação da doença.