Governo do Estado anuncia 10 mil vagas em cursos on-line exclusivos para mulheres

today8 de março de 2024 remove_red_eye53

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) torna público o edital de processo seletivo para ingresso de alunas nos cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa QualificarES Mulher Online. Serão 10 mil vagas distribuídas entre os cursos de Assistente de Contabilidade, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Educação Especial e Inclusiva, Informática Básica, Inglês Intermediário, Maquiagem, Secretaria Escolar e Word e Excel.

As inscrições podem ser feitas a partir desta sexta-feira (08) e seguem até as 23h59 do próximo dia 20. Para efetivar a inscrição, a candidata deverá acessar o site (https://qualificar.es.gov.br/), preencher o formulário de cadastro e realizar a inscrição on-line. No ato do cadastro/inscrição, a candidata deverá informar o e-mail pessoal, pois a efetivação da inscrição será vinculada ao e-mail informado, não podendo ser alterado ou reutilizado por terceiros. Apenas poderá haver um cadastro por e-mail e CPF. A candidata poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.

“Nossa iniciativa de oferecer 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional exclusivamente para mulheres reflete nosso compromisso em promover a igualdade de oportunidades e o empoderamento feminino. Ao investir na capacitação dessas mulheres, não só estamos contribuindo para o crescimento pessoal e profissional delas, mas também para o fortalecimento de toda a sociedade, com profissionais mais qualificadas e preparadas para o mercado de trabalho”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Pré-requisitos

São pré-requisitos para inscrição neste processo seletivo: ter idade mínima de 16 anos completados até na data de início do curso, ter acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e ser do gênero feminino.

Serviço:

Datas de inscrição: de 08/03 até 20/03

Resultado: 23/03

Informações adicionais: https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Inscrições: https://qualificar.es.gov.br/