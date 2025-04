Casagrande assina ordem de serviço para obras de restauro do Radium Hotel em Guarapari

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou neste sábado (26) a Ordem de Serviço para o início das obras de restauro e reabilitação do histórico Radium Hotel e da Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, no município de Guarapari. As obras vão contar com investimento superior a R$ 20 milhões, com execução por meio de contratação de Organização da Sociedade Civil (OSC) já definida por meio de licitação. O prazo de conclusão estimado é de 360 dias.

O Radium Hotel será restaurado respeitando suas características originais, mas com modernização necessária para que possa ser transformado em um centro de inovação, tecnologia e cultura, aberto à população e aos visitantes. O espaço também vai abrigar atividades de difusão científica e formação profissional, ampliando seu alcance para além do turismo histórico.

“Essa é mais do que uma obra, é o restauro de uma memória afetiva. Teremos um equipamento lindíssimo e que poderá ser utilizado em uma parceria com o terceiro setor. Vamos formar pessoas em turismo e hotelaria, setores que são muito fortes aqui em Guarapari. A cidade recebe investimentos do Governo do Estado, como a Orla de Meaípe, o acesso de Setiba, a Rodovia do Flamboyant, entre outros. Abrimos um hospital que hoje tem 167 leitos e em três meses já foram realizadas 358 cirurgias”, listou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a importância da obra para o Espírito Santo: “Hoje celebramos não apenas o início de uma obra, mas a preservação da nossa história e a construção de um novo futuro para Guarapari e para todo o Estado. O Radium Hotel volta a ser símbolo de orgulho, agora como espaço de inovação e conhecimento acessível a todos os capixabas.”

Além da restauração do equipamento, o Governo do Estado firmou um Termo de Compromisso com a Prefeitura de Guarapari para a construção de um novo espaço de lazer destinado aos feirantes da região. Por meio da transferência de R$ 1,28 milhão, o projeto prevê a criação de uma infraestrutura definitiva para acomodar as atividades das Associação dos Expositores do Radium Hotel e da Associação das Mulheres Unidas do Artesanato e Variedades de Guarapari.

Para o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, esse é um momento marcante para a cidade. “Essa obra representa a valorização da nossa história e a preparação de Guarapari para o futuro. O Radium Hotel é um símbolo afetivo para todos nós e, agora, será também um espaço vivo, de conhecimento, cultura e desenvolvimento. É uma conquista da população, feita em parceria com o Governo do Estado, que demonstra o quanto estamos avançando com responsabilidade e planejamento,” destacou o prefeito.

A iniciativa garantirá melhores condições de trabalho para os expositores e fortalecerá o artesanato local, promovendo desenvolvimento econômico e social na região central de Guarapari. A gestão dos recursos e a execução da obra serão de responsabilidade da prefeitura, com fiscalização do Governo do Estado para assegurar a correta aplicação dos investimentos.

Radium Hotel

Inaugurado em 1953, em Guarapari, e originalmente planejado como uma Escola Naval, o edifício foi adaptado para se tornar um hotel cassino de padrão internacional. Localizado próximo à Praia da Areia Preta, o hotel tinha 140 quartos e atraía celebridades e políticos de todo o País. Ao longo dos anos, enfrentou períodos de declínio, mas permaneceu como um símbolo de uma época marcante para Guarapari, sendo atualmente reconhecido como um patrimônio histórico de grande importância para a cidade.

