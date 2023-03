Governo do Estado inicia última etapa das obras de ampliação da Terceira Ponte

Na noite da última quarta-feira, dia 01, o governador do Estado, Renato Casagrande, visitou as obras de ampliação da Terceira Ponte e de construção da Ciclovia da Vida. Casagrande acompanhou o início das atividades de retirada da atual mureta, fase final da obra que resultará no aumento de quatro para seis faixas destinadas aos veículos.

O projeto da Ciclovia da Vida e a ampliação da Terceira Ponte estão sendo executados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O governador também esteve na Ciclovia da Vida e conheceu a nova iluminação da ponte, pensada para a segurança e bem-estar dos ciclistas.

“Vim acompanhar o início do deslocamento desta proteção lateral, que será retirada em definitivo daqui uns dias quando a nova proteção estiver pronta. Muito em breve, a ponte vai contar com uma nova faixa lateral com três metros de largura em cada sentido. Vamos assim ampliar a capacidade da Terceira Ponte. Da mesma forma, a Ciclovia da Vida está praticamente concluída. Esperamos em até dois meses concluir toda a obra e entregar mais esse importante avanço para a população capixaba”, disse Casagrande.

A partir desta quarta-feira, as equipes concentrarão os serviços no corte e retirada da atual barreira de segurança da ponte. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que, desde julho de 2021, quando as obras começaram, a Terceira Ponte ganhou uma nova barreira de proteção e uma ciclovia.

“Esse é o último procedimento que realizaremos para que a população possa, de fato, visualizar e utilizar a área da nova faixa de rolamento. Falta muito pouco para entregarmos a ampliação da Terceira Ponte, que ficará com seis faixas no total. Essa é uma intervenção que pode trazer um pouco mais de trânsito, pois também precisaremos adequar a sinalização da pista. Estaremos com diversas equipes trabalhando diuturnamente para trazer mais agilidade ao serviço”, destacou Damasceno.

Para a inclusão das novas faixas, o Governo do Estado construiu uma nova barreira de proteção lateral. Além disso, haverá uma adequação na largura das pistas existentes. Com isso, as faixas ficarão mais estreitas. O secretário disse também que, nesta etapa, o trânsito continuará comportando dois veículos por sentido. O serviço atual exige uma intervenção na via, delimitando com cones uma área na faixa da direita por toda a extensão da Ponte no sentido Vitória para Vila Velha.

Ao término do serviço no sentido Vitória para Vila Velha, a mesma intervenção será feita no sentido contrário. Essa é uma etapa fundamental das obras de ampliação da Terceira Ponte, que ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.

Ciclovia da Vida

O governador Renato Casagrande também visitou a Ciclovia da Vida. Uma estrutura metálica foi anexada nas laterais da ponte que permitirá a passagem de ciclistas entre as cidades de Vitória e Vila Velha e, ao mesmo tempo, gera uma barreira de proteção ao suicídio.

A fixação da estrutura foi concluída em outubro de 2022 e a pista da ciclovia está funcionando como área de apoio às atividades de ampliação das faixas da ponte, que ganhou reforço no sistema de iluminação, com postes destinados à via dos ciclistas.

Essa é uma das obras prioritárias do Governo do Estado na área da mobilidade, contemplando a ampliação da capacidade de fluxo de veículos, implantação de ciclovia e barreira de proteção ao suicídio, um investimento de R$ 127 milhões.