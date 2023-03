Governo Federal publica edital para elaboração de projeto de duplicação da BR 262/ES

Intervenções contemplam 180 quilômetros da rodovia federal em território capixaba. Regras do certame foram publicadas no Diário Oficial da União

Fundamental ao escoamento da produção do Brasil central em direção aos portos do Sudeste do país, a BR-262/ES será modernizada. O Governo Federal lançou edital para contratar a empresa especializada que vai elaborar o projeto de duplicação de 180 quilômetros da rodovia federal em território capixaba. O aviso de licitação foi publicado na edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial da União e pode ser conferido aqui. O processo será conduzido pelo Ministério dos Transportes, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Quem vencer o certame terá que desenvolver projetos de engenharia voltados à adequação da capacidade da BR-262/ES, com obras de duplicação e de restauração da pista existente, desde o município de Viana (ES) até a divisa do estado com Minas Gerais. A duplicação será realizada inclusive sobre 17 pontes localizadas ao longo do trecho. Também há previsão de construção de viadutos, passarelas de pedestres e um túnel ao longo da via.

A licitação é estimada em R$ 35,1 milhões – vence quem apresentar o melhor preço – e o prazo de execução do contrato, 30 meses. As propostas devem ser registradas neste link: elas serão abertas às 10h do dia 26 de abril.

As intervenções previstas atendem demanda antiga da comunidade e usuários da rodovia. Trata-se de investimento estratégico do Governo Federal para garantir mais segurança e fluidez no tráfego. As melhorias devem impulsionar ainda as atividades econômicas e fomentar o turismo na região. A BR-262/ES é essencial ao transporte de cargas rumo aos portos do estado, pois os conecta a áreas de produção agropecuária, comercial, industrial e de mineração. Também é caminho para o litoral e a região serrana do estado. Embora tenha tráfego intenso de caminhões e de veículos de transporte de passageiros, com volume diário de 7 mil veículos, a estrada conta hoje com faixas simples em praticamente toda a sua extensão.

com informações da Coordenação-Geral de Comunicação do DNIT