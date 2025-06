Governo inaugura serviço de oftalmologia e oferta cirurgias vasculares no Norte do ES

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios que compõem a Região Norte de Saúde passam a contar com novos serviços especializados. Nesta quinta-feira (12), o governador Renato Casagrande inaugurou o novo polo do Serviço de Atenção em Oftalmologia, além do Serviço de Atenção em Angiologia e Cirurgia Vascular no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), no município de Barra de São Francisco.

Os novos investimentos em descentralização dos serviços beneficiam os 14 municípios que compõem a Regional Norte de Saúde. Atualmente, todos os pacientes que necessitam de atendimento oftalmológico na região são referenciados para o Hospital Municipal de Conceição da Barra.

A partir desta inauguração, o serviço passa a funcionar também no Pavilhão Municipal de Saúde, na Rua Coronel Djalma, no Centro de Barra de São Francisco. Para as primeiras consultas foram agendados 120 atendimentos para quinta-feira (12) e mais 120 para sexta-feira (13).

Neste novo espaço serão atendidos pacientes do Serviço Oftalmológico que residem em Barra de São Francisco, Vila Pavão, Ecoporanga e Água Doce do Norte. Em caso de demandas cirúrgicas provenientes desses atendimentos, os procedimentos serão realizados no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho. As consultas, exames e cirurgias oftalmológicas que já eram realizadas em Conceição da Barra serão mantidas para os demais municípios da região Norte.

“Estamos ampliando os leitos de enfermaria aqui em Barra de São Francisco, vamos aumentar o número de cirurgias ortopédicas, entregamos um aparelho de raio x portátil para levarmos até o leito do paciente e diminuir as remoções. São ações efetivas na área da saúde pública para melhorar a vida da população capixaba. Iniciamos também a realização das teleconsultas para tirar as pessoas da estrada e dar dignidade à nossa população”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destaca a importante parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal para as entregas que beneficiará não somente os moradores de Barra de São Francisco, mas também os usuários do SUS das cidades vizinhas.

“Estamos fortalecendo a descentralização do serviço de oftalmologia para a região Norte de Saúde do Espírito Santo. Anteriormente, a oferta acontecia em Conceição da Barra e passa a acontecer também em Barra de São Francisco. A princípio estamos trazendo consultas e exames, mas almejamos dar um segundo passo, que é a oferta de cirurgias. Nós estamos fazendo o ciclo completo, trazendo o serviço ao município para as pessoas da própria cidade e cidades vizinhas, que estão referenciadas”, comemorou Hoffmann.

Além disso, o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho também passará a realizar cirurgias vasculares na unidade, com a implantação do Serviço de Tratamento Esclerose Não Estético de Varizes (Escleroterapia com Espuma). O objetivo é reduzir o tempo de espera na fila pela especialidade e a previsão é de que o hospital realize 15 procedimentos por mês. A escleroterapia com espuma é considerada uma técnica minimamente invasiva, com menor custo e menor tempo de recuperação dos pacientes.

Na oportunidade, o governador anunciou mais investimentos na Saúde capixaba como a aquisição de uma nova unidade móvel para o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), com o objetivo de fortalecer as ações de coletas externas realizadas pelo Hemoes ao longo de todo o Estado, celebrando o Junho Vermelho, mês dedicado a incentivar e conscientizar a população da importância de se doar de sangue. O processo da aquisição do novo ônibus está em tramitação e se dará por adesão de ata de registro de preço.

Ainda durante a visita, o governador Renato Casagrande fez a entrega dos novos leitos de Enfermaria de Clínica Cirúrgica no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF). São sete novos leitos que visam fortalecer a estrutura hospitalar e contribuir para a redução de filas para procedimentos cirúrgicos. Com a expansão, a unidade passa a dispor de 111 leitos.

Esses novos leitos vão viabilizar também a ampliação do Serviço Ortopédico da unidade, com a previsão de maior oferta de procedimentos de baixa e média complexidade. Com a ampliação, o HDAMF passa a realizar de 100 procedimentos eletivos por mês para 170 procedimentos/mês.

Ação externa de doação de sangue

Como parte da programação do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) para o Junho Vermelho, mês dedicado à valorização e o incentivo à doação voluntária de sangue, e do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado neste sábado (14), foi organizada uma ação de coleta externa no município de Barra de São Francisco, em parceria com o HDAMF.

As doações de sangue e o cadastro de medula óssea aconteceram na faculdade Unopar, no bairro Vila Vicente, de 7h30 às 12h30.

As coletas externas são estratégias dos Hemocentros para ampliar o acesso à doação de sangue e aproximar o serviço das comunidades. Para realizar o serviço, o Hemoes conta atualmente com um ônibus, que funciona como unidade móvel, de coleta sangue e cadastro de medula óssea, com capacidade de realizar duas agendas semanais. Para mais informações sobre agendamento, acessar https://hemoes.es.gov.br/campanhas-de-coleta-externa.

