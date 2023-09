Grupo de Teatro Rerigtiba selecionado para mostra estadual

O grupo anchietense de Teatro Rerigtiba foi selecionado para participar da 12ª mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2023, que acontece de 13 a 21 de outubro, em Vitória. Reconhecido como uma das maiores iniciativas no segmento artístico do país, o Aldeia Sesc é um festival cultural que alia formação, intercâmbio, distribuição, acesso e fruição da cadeia produtiva da cultura, entre os artistas locais, estaduais e nacionais.

A apresentação do Grupo de Teatro Anchietense está marcada para sexta-feira, dia 20 de outubro, no Teatro Sesc Gloria, em Vitória, com o espetáculo “Cadê Mafalda?”.

De acordo com os organizadores, oito espetáculos locais de circo, dança e teatro foram selecionados para participar da Mostra. O objetivo é apresentar um panorama das produções artísticas do Espírito Santo, promovendo a troca de experiências e contribuindo com a formação e a reflexão crítica dos artistas, bem como do público em geral.

O Grupo de Teatro Rerigtiba, que este ano completou três décadas de existência em atividade contínua, é uma companhia com sede no município de Anchieta que trabalha com pesquisa de linguagens nos mais diferentes estilos e técnicas, e um dos mais antigos, atuantes e premiados Grupos de Teatro do Espírito Santo.