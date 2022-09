GUARAPARI | Festa da cidade terá shows gratuitos de Vanessa da Mata e OverdriverDuo

today10 de setembro de 2022 remove_red_eye39

A prefeitura de Guarapari vai realizar nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro a tradicional festa da cidade, em comemoração aos 131 anos de Emancipação Política de Guarapari. O evento acontecerá na Praia do Morro, próximo a igreja católica Sagrada Família.

Entre os artistas confirmados estão Vanessa da Mata, Overdriver Duo, Day e Lara, Pastor Lucas, Rogerinho do Cavaco e Padre Anderson Gomes.

A festa promete envolver pessoas de todas as idades, moradores e visitantes com atrações nacionais, show gospel, atração infantil Clubelândia, pela primeira vez em Guarapari, com Patrulha Canina, e ainda missa festiva e ação cidadã. Na ação serão oferecidos os serviços de saúde: vacinação contra Influenza, poliomielite e Covid, vacinação antirrábica para cães e gatos, adoção de animas, testes rápidos de sífilis, hepatites B e C e HIV, preventivo, consulta médica, avaliação nutricional (auxílio Brasil) para pacientes menores de 7 anos, saúde mental (orientação), odontologia (orientação), e da assistência social serão oferecidos: serviços de inclusão e atualização do Cadúnico, projeto documentação cidadania (2ª via de certidão e 1ª via de CPF), atendimento para requerimento de BPC/Loas, acesso a benefícios eventuais, atendimento jurídico.

Confira a programação completa

Sexta (16), às 19h – Show gospel com pastor Lucas.

Sábado (17) – Ação cidadã com diversos serviços de assistência e saúde, das 08h às 16h.

16:30h – Atração infantil Clubelândia, com a Patrulha Canina.

21h – Show nacional com Overdriver Duo.

23h – Show com o grande talento da MPB Vanessa da Mata.

Domingo (18) – 20h – Samba e Pagode com Rogerinho do Cavaco.

22h – Show nacional sertanejo que promete abalar, será vez da dupla Day e Lara.

Segunda (19), aniversário da cidade

18h – Missa festiva com Padre Nith da Paróquia Sagrada Família, em seguida apresentação do Coral da Semed “Sons do Coração”, com regência de Inarley Carletti.

Encerrando a programação especial da festa da show com Padre Anderson Gomes.

Você não pode perder, todas as atrações serão gratuitas!