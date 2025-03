GUARAPARI | Festival ‘A Moqueca é Aqui’ abre edital para expositores

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) abriu inscrições para expositores interessados em participar do festival “A Moqueca é Aqui”. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Guarapari, acontecerá entre os dias 11 e 13 de abril de 2025, na Praia do Morro, em Guarapari (ES), e tem como objetivo impulsionar pequenos negócios, promovendo a cultura e a gastronomia capixaba.

A seleção é voltada para micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEIs), artesãos, agricultores familiares, representantes da economia solidária e estabelecimentos gastronômicos que comercializam frutos do mar e pratos típicos. No total, serão disponibilizadas 22 vagas distribuídas entre diferentes segmentos.

Os interessados devem realizar a inscrição através do site da Aderes, preenchendo o formulário e enviando a documentação exigida. O processo seletivo avaliará critérios como produção própria, legalização do empreendimento e adequação ao perfil do evento. Os resultados serão divulgados no site da agência.

A feira será uma oportunidade para empreendedores exporem e comercializarem seus produtos. O festival também contará com apresentações culturais, aulas-show de culinária e degustações, valorizando ainda mais a tradição capixaba.

Para mais informações acesse o edital completo: https://aderes.es.gov.br/moqueca-e-aqui.