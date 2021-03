Guarapari inicia vacinação em idosos de 75 a 79 anos nesta quinta-feira (11)

today10 de março de 2021 remove_red_eye73

A Secretaria de Saúde (Semsa) de Guarapari realiza nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), de 8 às 12h; e no sábado das 8 às 15h, no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba, apenas na modalidade Drive Thru a aplicação da primeira dose da vacina em idosos de 75 a 79 anos, não acamados.

Para evitar aglomerações, a vacina também estará disponível para o mesmo público, sem o formato Drive Thru, na quadra da Escola Municipal Zilnete Pereira Guimarães, na Rua Veneza, nº 135, no bairro Praia do Morro.

Vale lembrar que é preciso levar CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.